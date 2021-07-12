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حتى 9 مساء.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و5 من محافظاتها: رياح وأتربة

فيما دعت "المدني" إلى اتباع الإرشادات خاصة مرضى الربو وقائدي المركبات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (ثار، وخباش، ويدمة، وشرورة، وحبونا)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مدينة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى 9 مساء.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و5 من محافظاتها: رياح وأتربة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (ثار، وخباش، ويدمة، وشرورة، وحبونا)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
10:12 AM

حتى 9 مساء.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و5 من محافظاتها: رياح وأتربة

فيما دعت "المدني" إلى اتباع الإرشادات خاصة مرضى الربو وقائدي المركبات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (ثار، وخباش، ويدمة، وشرورة، وحبونا)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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