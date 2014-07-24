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أعداد الأضاحي في تبوك تشير لحاجتها للمزيد من المسالخ المجهزة

الأمانة تؤكد استمرار المساعي لتطوير الخدمات المقدَّمة للمستفيدين

كشفت أمانة منطقة تبوك عن حجم القدرة الاستيعابية لمسالخ مدينة تبوك بما يقدر بـ(5712) أضحية خلال هذا العيد، وهي إحصائية تعتبر قليلة جدًّا بالمقارنة مع عدد سكان تبوك الذين تجاوز عددهم 800 ألف نسمة، وإذا ما افترضنا أن هذا العدد قد ضحى منهم فقط 100 ألف أسرة فإن الرقم 5712 يعتبر ضئيلاً جدًّا؛ وهذا ما يؤكد حاجة مدينة تبوك لمزيد من المسالخ البلدية المجهزة؛ إذ إن ثلاثة فقط لا تكفي، وهو ما تحدث به عدد من أهالي تبوك لصحيفة "سبق" في تقريرها قبل يومين في جولة ميدانية على مسالخ تبوك.

من جهتها، أوضحت أمانة منطقة تبوك، من خلال بيان لها نشر في وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن مسالخ مدينة تبوك استقبلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك 5712 أضحية، تنوعت ما بين 5593 أضحية من الضأن، و119 من الإبل والأبقار.

وبينت الأمانة أنها سعت بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية؛ إذ خصصت فرقًا ميدانية عدة لمتابعة سير العمل في المسالخ، والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، مع تكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي، إضافة إلى الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة، والتشديد على تطبيق الاحترازات الوقائية وتطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين والمستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد، والالتزام بالإجراءات كالتشديد على وضع الكمامة، والتأكد من تطبيق "توكلنا".

أمانة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أعداد الأضاحي في تبوك تشير لحاجتها للمزيد من المسالخ المجهزة
سبق

كشفت أمانة منطقة تبوك عن حجم القدرة الاستيعابية لمسالخ مدينة تبوك بما يقدر بـ(5712) أضحية خلال هذا العيد، وهي إحصائية تعتبر قليلة جدًّا بالمقارنة مع عدد سكان تبوك الذين تجاوز عددهم 800 ألف نسمة، وإذا ما افترضنا أن هذا العدد قد ضحى منهم فقط 100 ألف أسرة فإن الرقم 5712 يعتبر ضئيلاً جدًّا؛ وهذا ما يؤكد حاجة مدينة تبوك لمزيد من المسالخ البلدية المجهزة؛ إذ إن ثلاثة فقط لا تكفي، وهو ما تحدث به عدد من أهالي تبوك لصحيفة "سبق" في تقريرها قبل يومين في جولة ميدانية على مسالخ تبوك.

من جهتها، أوضحت أمانة منطقة تبوك، من خلال بيان لها نشر في وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن مسالخ مدينة تبوك استقبلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك 5712 أضحية، تنوعت ما بين 5593 أضحية من الضأن، و119 من الإبل والأبقار.

وبينت الأمانة أنها سعت بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية؛ إذ خصصت فرقًا ميدانية عدة لمتابعة سير العمل في المسالخ، والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، مع تكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي، إضافة إلى الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة، والتشديد على تطبيق الاحترازات الوقائية وتطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين والمستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد، والالتزام بالإجراءات كالتشديد على وضع الكمامة، والتأكد من تطبيق "توكلنا".

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
11:05 PM

أعداد الأضاحي في تبوك تشير لحاجتها للمزيد من المسالخ المجهزة

الأمانة تؤكد استمرار المساعي لتطوير الخدمات المقدَّمة للمستفيدين

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نواف الغضوري - تبوك
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كشفت أمانة منطقة تبوك عن حجم القدرة الاستيعابية لمسالخ مدينة تبوك بما يقدر بـ(5712) أضحية خلال هذا العيد، وهي إحصائية تعتبر قليلة جدًّا بالمقارنة مع عدد سكان تبوك الذين تجاوز عددهم 800 ألف نسمة، وإذا ما افترضنا أن هذا العدد قد ضحى منهم فقط 100 ألف أسرة فإن الرقم 5712 يعتبر ضئيلاً جدًّا؛ وهذا ما يؤكد حاجة مدينة تبوك لمزيد من المسالخ البلدية المجهزة؛ إذ إن ثلاثة فقط لا تكفي، وهو ما تحدث به عدد من أهالي تبوك لصحيفة "سبق" في تقريرها قبل يومين في جولة ميدانية على مسالخ تبوك.

من جهتها، أوضحت أمانة منطقة تبوك، من خلال بيان لها نشر في وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن مسالخ مدينة تبوك استقبلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك 5712 أضحية، تنوعت ما بين 5593 أضحية من الضأن، و119 من الإبل والأبقار.

وبينت الأمانة أنها سعت بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية؛ إذ خصصت فرقًا ميدانية عدة لمتابعة سير العمل في المسالخ، والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، مع تكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي، إضافة إلى الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة، والتشديد على تطبيق الاحترازات الوقائية وتطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين والمستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد، والالتزام بالإجراءات كالتشديد على وضع الكمامة، والتأكد من تطبيق "توكلنا".

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