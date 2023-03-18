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إيران تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بـ "كورونا" .. 147 في 24 ساعة

ارتفع عدد المصابين إلى 17361 حالة بعد رصد 1192 حالة جديدة

أعلنت إيران، ظهر اليوم الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 17361.

بهذا الرقم من الوفيات تسجل إيران أكبر ارتفاع يومي للوفيات من جرّاء #كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" أفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد المتعافين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 988 إلى 1135 حالة.

وأضافت الوزارة، أنها رصدت 1192 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي؛ لترتفع الحصيلة العامة للمرضى المسجلين من 16169 إلى 17361 حالة.

فيما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من 5389 إلى 5710 حالات.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيران تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بـ "كورونا" .. 147 في 24 ساعة
سبق

أعلنت إيران، ظهر اليوم الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 17361.

بهذا الرقم من الوفيات تسجل إيران أكبر ارتفاع يومي للوفيات من جرّاء #كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" أفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد المتعافين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 988 إلى 1135 حالة.

وأضافت الوزارة، أنها رصدت 1192 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي؛ لترتفع الحصيلة العامة للمرضى المسجلين من 16169 إلى 17361 حالة.

فيما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من 5389 إلى 5710 حالات.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:15 PM

إيران تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بـ "كورونا" .. 147 في 24 ساعة

ارتفع عدد المصابين إلى 17361 حالة بعد رصد 1192 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيران، ظهر اليوم الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 17361.

بهذا الرقم من الوفيات تسجل إيران أكبر ارتفاع يومي للوفيات من جرّاء #كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" أفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد المتعافين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 988 إلى 1135 حالة.

وأضافت الوزارة، أنها رصدت 1192 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي؛ لترتفع الحصيلة العامة للمرضى المسجلين من 16169 إلى 17361 حالة.

فيما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من 5389 إلى 5710 حالات.

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