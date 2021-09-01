النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زعيم "طالبان" سيرأس الحكومة الجديدة

مشاورات التشكيل قاربت على الانتهاء

أفاد عضو اللجنة الثقافية لحركة "طالبان" أنام الله سمنكاني اليوم الأربعاء بأن زعيم "طالبان" هبة الله آخوند زادة سيصبح رئيسًا للحكومة الأفغانية الجديدة.

وقال "سمنكاني": "لا شك في وجود آخوند زادة في الحكومة، سيكون رئيس الحكومة، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا الأمر"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن وكالة الأنباء الأفغانية.

وأضاف: "لقد أوشكت المشاورات بشأن الحكومة الجديدة على الانتهاء، كما أجريت المناقشات اللازمة حول مجلس الوزراء، والحكومة التي سنعلنها ستكون نموذجًا للشعب الأفغاني".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زعيم "طالبان" سيرأس الحكومة الجديدة
سبق

أفاد عضو اللجنة الثقافية لحركة "طالبان" أنام الله سمنكاني اليوم الأربعاء بأن زعيم "طالبان" هبة الله آخوند زادة سيصبح رئيسًا للحكومة الأفغانية الجديدة.

وقال "سمنكاني": "لا شك في وجود آخوند زادة في الحكومة، سيكون رئيس الحكومة، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا الأمر"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن وكالة الأنباء الأفغانية.

وأضاف: "لقد أوشكت المشاورات بشأن الحكومة الجديدة على الانتهاء، كما أجريت المناقشات اللازمة حول مجلس الوزراء، والحكومة التي سنعلنها ستكون نموذجًا للشعب الأفغاني".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
08:39 PM

زعيم "طالبان" سيرأس الحكومة الجديدة

مشاورات التشكيل قاربت على الانتهاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,668

أفاد عضو اللجنة الثقافية لحركة "طالبان" أنام الله سمنكاني اليوم الأربعاء بأن زعيم "طالبان" هبة الله آخوند زادة سيصبح رئيسًا للحكومة الأفغانية الجديدة.

وقال "سمنكاني": "لا شك في وجود آخوند زادة في الحكومة، سيكون رئيس الحكومة، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا الأمر"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن وكالة الأنباء الأفغانية.

وأضاف: "لقد أوشكت المشاورات بشأن الحكومة الجديدة على الانتهاء، كما أجريت المناقشات اللازمة حول مجلس الوزراء، والحكومة التي سنعلنها ستكون نموذجًا للشعب الأفغاني".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,256
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,702

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة