زعيم "طالبان" سيرأس الحكومة الجديدة

مشاورات التشكيل قاربت على الانتهاء

أفاد عضو اللجنة الثقافية لحركة "طالبان" أنام الله سمنكاني اليوم الأربعاء بأن زعيم "طالبان" هبة الله آخوند زادة سيصبح رئيسًا للحكومة الأفغانية الجديدة.

وقال "سمنكاني": "لا شك في وجود آخوند زادة في الحكومة، سيكون رئيس الحكومة، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا الأمر"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن وكالة الأنباء الأفغانية.

وأضاف: "لقد أوشكت المشاورات بشأن الحكومة الجديدة على الانتهاء، كما أجريت المناقشات اللازمة حول مجلس الوزراء، والحكومة التي سنعلنها ستكون نموذجًا للشعب الأفغاني".