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توقعات بعدم استقرار جوي على المنطقة الغربية.. من الخميس

نتيجة منخفض فوق الأراضي المصرية يدفع بكتلة هوائية حارة

توقع موقع "طقس العرب" أن تبدأ المنطقة الغربية والشمالية الغربية من المملكة التأثر تدريجياً، ابتداءً من يوم الخميس، بحالة من عدم استقرار جوي نتيجة لتمركز منخفض جوي فوق الأراضي المصرية يدفع بكتلة هوائية حارة ورطبة نحو منطقة البحر الأحمر وغرب السعودية وشرق مصر والسودان.

وقال "طقس العرب": تتكاثر الغيوم المتوسطة الارتفاع في غرب المملكة وتحديداً فوق تبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة والطائف والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار الرعدية عصر ومساء الخميس حيث تكون خفيفة الشدة بالمجمل.

وأضاف: يتوقع يوم الجمعة أن تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي المزيد من المناطق؛ لتغطي كلاً من تبوك وجنوب الجوف وغرب حائل والقصيم، بالإضافة إلى المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة والطائف والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون متوسطة الشدة في نطاقات محدودة، وتترافق العواصف الرعدية بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية في مناطق تأثير الغيوم الرعدية يومي الخميس والجمعة.

وعن درجات الحرارة، توقّع "طقس العرب" ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس في كل من تبوك والمدينة المنورة وعموم المنطقة الشمالية الغربية من السعودية نتيجة لتأثر تلك المناطق بكتلة هوائية حارة قادمة من شرق القارة الأفريقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقعات بعدم استقرار جوي على المنطقة الغربية.. من الخميس
سبق

توقع موقع "طقس العرب" أن تبدأ المنطقة الغربية والشمالية الغربية من المملكة التأثر تدريجياً، ابتداءً من يوم الخميس، بحالة من عدم استقرار جوي نتيجة لتمركز منخفض جوي فوق الأراضي المصرية يدفع بكتلة هوائية حارة ورطبة نحو منطقة البحر الأحمر وغرب السعودية وشرق مصر والسودان.

وقال "طقس العرب": تتكاثر الغيوم المتوسطة الارتفاع في غرب المملكة وتحديداً فوق تبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة والطائف والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار الرعدية عصر ومساء الخميس حيث تكون خفيفة الشدة بالمجمل.

وأضاف: يتوقع يوم الجمعة أن تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي المزيد من المناطق؛ لتغطي كلاً من تبوك وجنوب الجوف وغرب حائل والقصيم، بالإضافة إلى المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة والطائف والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون متوسطة الشدة في نطاقات محدودة، وتترافق العواصف الرعدية بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية في مناطق تأثير الغيوم الرعدية يومي الخميس والجمعة.

وعن درجات الحرارة، توقّع "طقس العرب" ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس في كل من تبوك والمدينة المنورة وعموم المنطقة الشمالية الغربية من السعودية نتيجة لتأثر تلك المناطق بكتلة هوائية حارة قادمة من شرق القارة الأفريقية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
05:04 PM

توقعات بعدم استقرار جوي على المنطقة الغربية.. من الخميس

نتيجة منخفض فوق الأراضي المصرية يدفع بكتلة هوائية حارة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,281

توقع موقع "طقس العرب" أن تبدأ المنطقة الغربية والشمالية الغربية من المملكة التأثر تدريجياً، ابتداءً من يوم الخميس، بحالة من عدم استقرار جوي نتيجة لتمركز منخفض جوي فوق الأراضي المصرية يدفع بكتلة هوائية حارة ورطبة نحو منطقة البحر الأحمر وغرب السعودية وشرق مصر والسودان.

وقال "طقس العرب": تتكاثر الغيوم المتوسطة الارتفاع في غرب المملكة وتحديداً فوق تبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة والطائف والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار الرعدية عصر ومساء الخميس حيث تكون خفيفة الشدة بالمجمل.

وأضاف: يتوقع يوم الجمعة أن تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي المزيد من المناطق؛ لتغطي كلاً من تبوك وجنوب الجوف وغرب حائل والقصيم، بالإضافة إلى المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة والطائف والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون متوسطة الشدة في نطاقات محدودة، وتترافق العواصف الرعدية بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية في مناطق تأثير الغيوم الرعدية يومي الخميس والجمعة.

وعن درجات الحرارة، توقّع "طقس العرب" ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس في كل من تبوك والمدينة المنورة وعموم المنطقة الشمالية الغربية من السعودية نتيجة لتأثر تلك المناطق بكتلة هوائية حارة قادمة من شرق القارة الأفريقية.

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