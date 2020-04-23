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"ترميم" تطلق مبادرة لتعقيم 53 منزلًا للأسر المحتاجة والمتعففة

الخالدي: توزيع صندوق يحتوي على منظفات وكمامات وقفازات وسلة غذائية

نفّذت جمعية "ترميم" بالمنطقة الشرقية، مبادرة لتعقيم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها تحت شعار "أمانهم- أمانك".

وتهدف المبادرة إلى تعقيم 53 منزلًا من منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتوعيتهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد ثواب الخالدي، أنه سيتم خلال المبادرة إضافة لتعقيم المنزل بالكامل من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومرخصة، توزيع صندوق يحتوي على "معقم ومنظف أسطح وكمامات وقفازات واقية، بالإضافة إلى سلة غذائية متكاملة.

وأشار "الخالدي" إلى أن الجمعية تسعى للتعاون مع الجهات المختلفة والقيام بواجبها في مساعدة الأسر المحتاجة في تعقيم منازلهم وتوفير أدوات التعقيم، بالإضافة إلى حرصها في إطار الحملة ذاتها على التوعية بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية انتشاره وانتقاله من شخص مصاب إلى شخص سليم، والإجراءات والاحترازات الوقائية التي يجب القيام بها للتصدي للمرض وعدم الإصابة به.

ودعا "الخالدي" مستفيدي الجمعية لاتباع الإرشادات التي تعلنها وزارة الصحة بشكل مستمر، وضرورة البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ حيث إن الالتزام بإرشادات الجهات المختصة سبب رئيسي -بعد إرادة الله- في حمايتهم.

جمعية ترميم المنطقة الشرقية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترميم" تطلق مبادرة لتعقيم 53 منزلًا للأسر المحتاجة والمتعففة
سبق

نفّذت جمعية "ترميم" بالمنطقة الشرقية، مبادرة لتعقيم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها تحت شعار "أمانهم- أمانك".

وتهدف المبادرة إلى تعقيم 53 منزلًا من منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتوعيتهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد ثواب الخالدي، أنه سيتم خلال المبادرة إضافة لتعقيم المنزل بالكامل من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومرخصة، توزيع صندوق يحتوي على "معقم ومنظف أسطح وكمامات وقفازات واقية، بالإضافة إلى سلة غذائية متكاملة.

وأشار "الخالدي" إلى أن الجمعية تسعى للتعاون مع الجهات المختلفة والقيام بواجبها في مساعدة الأسر المحتاجة في تعقيم منازلهم وتوفير أدوات التعقيم، بالإضافة إلى حرصها في إطار الحملة ذاتها على التوعية بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية انتشاره وانتقاله من شخص مصاب إلى شخص سليم، والإجراءات والاحترازات الوقائية التي يجب القيام بها للتصدي للمرض وعدم الإصابة به.

ودعا "الخالدي" مستفيدي الجمعية لاتباع الإرشادات التي تعلنها وزارة الصحة بشكل مستمر، وضرورة البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ حيث إن الالتزام بإرشادات الجهات المختصة سبب رئيسي -بعد إرادة الله- في حمايتهم.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
01:30 PM

"ترميم" تطلق مبادرة لتعقيم 53 منزلًا للأسر المحتاجة والمتعففة

الخالدي: توزيع صندوق يحتوي على منظفات وكمامات وقفازات وسلة غذائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت جمعية "ترميم" بالمنطقة الشرقية، مبادرة لتعقيم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها تحت شعار "أمانهم- أمانك".

وتهدف المبادرة إلى تعقيم 53 منزلًا من منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتوعيتهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد ثواب الخالدي، أنه سيتم خلال المبادرة إضافة لتعقيم المنزل بالكامل من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومرخصة، توزيع صندوق يحتوي على "معقم ومنظف أسطح وكمامات وقفازات واقية، بالإضافة إلى سلة غذائية متكاملة.

وأشار "الخالدي" إلى أن الجمعية تسعى للتعاون مع الجهات المختلفة والقيام بواجبها في مساعدة الأسر المحتاجة في تعقيم منازلهم وتوفير أدوات التعقيم، بالإضافة إلى حرصها في إطار الحملة ذاتها على التوعية بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية انتشاره وانتقاله من شخص مصاب إلى شخص سليم، والإجراءات والاحترازات الوقائية التي يجب القيام بها للتصدي للمرض وعدم الإصابة به.

ودعا "الخالدي" مستفيدي الجمعية لاتباع الإرشادات التي تعلنها وزارة الصحة بشكل مستمر، وضرورة البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ حيث إن الالتزام بإرشادات الجهات المختصة سبب رئيسي -بعد إرادة الله- في حمايتهم.

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