مكة.. إغلاق صالون حلاقة خالف التعليمات
تسليم العامل للجهات الأمنية
باشرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون البلديات، وبلدية الشرائع الفرعية، إغلاق صالون حلاقة؛ خالف التعليمات من خلال إدخال الزبائن، وإغلاق باب المحل.
وقررت الجهات المختصة إغلاق المحل، وتسليم العامل للجهات الأمنية، وجارٍ الرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
فيروس كورونا الجديد
أمانة العاصمة المقدسة
مكة.. إغلاق صالون حلاقة خالف التعليمات
هادي العصيمي
سبق
2020-03-28
باشرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون البلديات، وبلدية الشرائع الفرعية، إغلاق صالون حلاقة؛ خالف التعليمات من خلال إدخال الزبائن، وإغلاق باب المحل.
وقررت الجهات المختصة إغلاق المحل، وتسليم العامل للجهات الأمنية، وجارٍ الرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
09:10 PM
مكة.. إغلاق صالون حلاقة خالف التعليمات
تسليم العامل للجهات الأمنية
باشرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون البلديات، وبلدية الشرائع الفرعية، إغلاق صالون حلاقة؛ خالف التعليمات من خلال إدخال الزبائن، وإغلاق باب المحل.
وقررت الجهات المختصة إغلاق المحل، وتسليم العامل للجهات الأمنية، وجارٍ الرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.