كورونا.. أكثر من 80.86 مليون إصابة بالفيروس حول العالم
رويترز: وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عنه إلى مليون و769444
أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 80.86 مليونًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس وصل إلى مليون و769444.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر.
فيروس كورونا الجديد
كورونا.. أكثر من 80.86 مليون إصابة بالفيروس حول العالم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-29
أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 80.86 مليونًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس وصل إلى مليون و769444.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر.
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
10:07 AM
كورونا.. أكثر من 80.86 مليون إصابة بالفيروس حول العالم
رويترز: وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عنه إلى مليون و769444
أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 80.86 مليونًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس وصل إلى مليون و769444.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر.