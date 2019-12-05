أطلقت جامعة جدة، اليوم، برعاية مديرها د. عدنان الحميدان؛ فعاليات ومبادرات مركز جامعة جدة للعمل التطوعي، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019، تحت شعار (تطوع لمستقبل شامل). وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الاجتماعية والإشادة بالمتطوعين وتحفيزهم وشكرهم، بما يساهم في المشاركة الفاعلة لرؤية المملكة 2030، والوصول إلى مليون متطوع في الخدمات الإنسانية والاجتماعية، وبمشاركة كليات وعمادات الجامعة وجميع منسوبيها. وقال وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة، د.ماجد المرعشي: إنه سيتم في هذا اليوم إطلاق ما يقارب (50) مبادرة تطوعية تغطي المجالات الحيوية التي يحتاجها المجتمع في المجال: التنموي والبيئي والتعليمي والاجتماعي والإعلامي والتثقيفي والتوعوي والرياضي، والعديد من المنافسات التطوعية، ومنها مشاركة مدير الجامعة في زيارة تطوعية لمرضى الأورام في أحد مستشفيات جدة. وإطلاق مسابقة عطاء التطوعية الثقافية التي رصد لها العديد من الجوائز، كما سيعلن اليوم عن إطلاق بنك الأفكار التطوعية الإبداعية، وإطلاق مبادرة إلهام التطوعية التي تتضمن إطلاق عبارات ملهمة حول التطوع، بمشاركة قيادات الجامعة وكل المنسوبين، والعديد من المبادرات الأخرى؛ كمبادرة بيئتي النظيفة، وكسوة الشتاء، وفرحة يتيم، وتنظيف شواطئ كورنيش أبحر، وبسمة رياضية، وغيرها.

جامعة جدة تطلق أكثر من 50 مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-05 أطلقت جامعة جدة، اليوم، برعاية مديرها د. عدنان الحميدان؛ فعاليات ومبادرات مركز جامعة جدة للعمل التطوعي، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019، تحت شعار (تطوع لمستقبل شامل).



وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الاجتماعية والإشادة بالمتطوعين وتحفيزهم وشكرهم، بما يساهم في المشاركة الفاعلة لرؤية المملكة 2030، والوصول إلى مليون متطوع في الخدمات الإنسانية والاجتماعية، وبمشاركة كليات وعمادات الجامعة وجميع منسوبيها.



وقال وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة، د.ماجد المرعشي: إنه سيتم في هذا اليوم إطلاق ما يقارب (50) مبادرة تطوعية تغطي المجالات الحيوية التي يحتاجها المجتمع في المجال: التنموي والبيئي والتعليمي والاجتماعي والإعلامي والتثقيفي والتوعوي والرياضي، والعديد من المنافسات التطوعية، ومنها مشاركة مدير الجامعة في زيارة تطوعية لمرضى الأورام في أحد مستشفيات جدة.



وإطلاق مسابقة عطاء التطوعية الثقافية التي رصد لها العديد من الجوائز، كما سيعلن اليوم عن إطلاق بنك الأفكار التطوعية الإبداعية، وإطلاق مبادرة إلهام التطوعية التي تتضمن إطلاق عبارات ملهمة حول التطوع، بمشاركة قيادات الجامعة وكل المنسوبين، والعديد من المبادرات الأخرى؛ كمبادرة بيئتي النظيفة، وكسوة الشتاء، وفرحة يتيم، وتنظيف شواطئ كورنيش أبحر، وبسمة رياضية، وغيرها.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 07:33 PM

جامعة جدة تطلق أكثر من 50 مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوع لمستقبل شامل"





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أطلقت جامعة جدة، اليوم، برعاية مديرها د. عدنان الحميدان؛ فعاليات ومبادرات مركز جامعة جدة للعمل التطوعي، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019، تحت شعار (تطوع لمستقبل شامل).



وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الاجتماعية والإشادة بالمتطوعين وتحفيزهم وشكرهم، بما يساهم في المشاركة الفاعلة لرؤية المملكة 2030، والوصول إلى مليون متطوع في الخدمات الإنسانية والاجتماعية، وبمشاركة كليات وعمادات الجامعة وجميع منسوبيها.



وقال وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة، د.ماجد المرعشي: إنه سيتم في هذا اليوم إطلاق ما يقارب (50) مبادرة تطوعية تغطي المجالات الحيوية التي يحتاجها المجتمع في المجال: التنموي والبيئي والتعليمي والاجتماعي والإعلامي والتثقيفي والتوعوي والرياضي، والعديد من المنافسات التطوعية، ومنها مشاركة مدير الجامعة في زيارة تطوعية لمرضى الأورام في أحد مستشفيات جدة.



وإطلاق مسابقة عطاء التطوعية الثقافية التي رصد لها العديد من الجوائز، كما سيعلن اليوم عن إطلاق بنك الأفكار التطوعية الإبداعية، وإطلاق مبادرة إلهام التطوعية التي تتضمن إطلاق عبارات ملهمة حول التطوع، بمشاركة قيادات الجامعة وكل المنسوبين، والعديد من المبادرات الأخرى؛ كمبادرة بيئتي النظيفة، وكسوة الشتاء، وفرحة يتيم، وتنظيف شواطئ كورنيش أبحر، وبسمة رياضية، وغيرها.