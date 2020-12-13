النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات

المسند عن طقس بداية الأسبوع: سهود ومهود عدا هذه المناطق

الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب.. يُقلل من فاتورة الكهرباء

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة الطقس اليوم سهود ومهود، عدا (أجزاء) من منطقتَي #عسير و#جازان، فمن المتوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن الرياح الجنوبية قد تكون نشطة على الحدود الشمالية لمناطق #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.

وتابع: الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب بعد، وهذا يُقلل من فاتورة #الكهرباء، وفاتورة الحطب والفحم، وفاتورة العلاجات، كما يُفرح ويسعد المزارع والراعي بشكل كبير، حيث مخاطر #الصقيع المميت للمحاصيل، وأحياناً للمواشي.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند عن طقس بداية الأسبوع: سهود ومهود عدا هذه المناطق
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة الطقس اليوم سهود ومهود، عدا (أجزاء) من منطقتَي #عسير و#جازان، فمن المتوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن الرياح الجنوبية قد تكون نشطة على الحدود الشمالية لمناطق #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.

وتابع: الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب بعد، وهذا يُقلل من فاتورة #الكهرباء، وفاتورة الحطب والفحم، وفاتورة العلاجات، كما يُفرح ويسعد المزارع والراعي بشكل كبير، حيث مخاطر #الصقيع المميت للمحاصيل، وأحياناً للمواشي.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
10:35 AM

المسند عن طقس بداية الأسبوع: سهود ومهود عدا هذه المناطق

الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب.. يُقلل من فاتورة الكهرباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,279

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة الطقس اليوم سهود ومهود، عدا (أجزاء) من منطقتَي #عسير و#جازان، فمن المتوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن الرياح الجنوبية قد تكون نشطة على الحدود الشمالية لمناطق #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.

وتابع: الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب بعد، وهذا يُقلل من فاتورة #الكهرباء، وفاتورة الحطب والفحم، وفاتورة العلاجات، كما يُفرح ويسعد المزارع والراعي بشكل كبير، حيث مخاطر #الصقيع المميت للمحاصيل، وأحياناً للمواشي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,543
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,471
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,998

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة