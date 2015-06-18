يذكر أن قائمة فهد بن نافل لرئاسة النادي تتألف من الأعضاء سلطان بن حسن بن سعيد، وسلمان بن أحمد بن صالح التويجري، وفيصل بن عبد المحسن محمد غشيان، وفهد بن عبدالله عبدالعزيز المفرج.

وقد حصل بن نافل على 15061 صوتاً مقابل 612 صوتاً للمرشح موسى الموسى.

ويأتي انتخاب بن نافل بعدما أدلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي بأصواتهم قبل قليل؛ لانتخاب مجلس إدارة النادي.

أعلن نادي الهلال انتخاب فهد بن سعد بن نافل رئيساً للنادي لمدة أربعة أعوام.

لمدة 4 سنوات مقبلة.. "فهد بن نافل" رئيساً للهلال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-18 أعلن نادي الهلال انتخاب فهد بن سعد بن نافل رئيساً للنادي لمدة أربعة أعوام. ويأتي انتخاب بن نافل بعدما أدلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي بأصواتهم قبل قليل؛ لانتخاب مجلس إدارة النادي. وقد حصل بن نافل على 15061 صوتاً مقابل 612 صوتاً للمرشح موسى الموسى. يذكر أن قائمة فهد بن نافل لرئاسة النادي تتألف من الأعضاء سلطان بن حسن بن سعيد، وسلمان بن أحمد بن صالح التويجري، وفيصل بن عبد المحسن محمد غشيان، وفهد بن عبدالله عبدالعزيز المفرج.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 09:00 PM

لمدة 4 سنوات مقبلة.. "فهد بن نافل" رئيساً للهلال حصل على 15061 صوتاً مقابل 612 صوتاً لـ"الموسى"





A A A





93 مشاركة

أعلن نادي الهلال انتخاب فهد بن سعد بن نافل رئيساً للنادي لمدة أربعة أعوام.

ويأتي انتخاب بن نافل بعدما أدلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي بأصواتهم قبل قليل؛ لانتخاب مجلس إدارة النادي.

وقد حصل بن نافل على 15061 صوتاً مقابل 612 صوتاً للمرشح موسى الموسى.

يذكر أن قائمة فهد بن نافل لرئاسة النادي تتألف من الأعضاء سلطان بن حسن بن سعيد، وسلمان بن أحمد بن صالح التويجري، وفيصل بن عبد المحسن محمد غشيان، وفهد بن عبدالله عبدالعزيز المفرج.