النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 495 خلال الـ24 ساعة الماضية

"استغلال الأطفال لغرض الشهرة".. لقاء بتنظيم القسم النسائي بمكتبة الحرم

"الجعيد": اليوم العالمي للطفل نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوقه وتعزيزها

نظّم القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، لقاءً بعنوان "استغلال الأطفال لغرض الشهرة (مظاهره وعواقبه)".
جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، قدمته أستاذ الطفولة المبكرة المشارك بجامعة أم القرى الدكتورة سبحة اللحياني.
وتناول اللقاء المقام افتراضيًا، عددًا من المحاور كان أبرزها "حقوق الطفل في الإسلام, مظاهر استغلال الأطفال لغرض الشهرة ومسبباته, والآثار النفسية للأطفال ضحايا الاستغلال, والعقوبات ضد مستغلي الأطفال والدعم النفسي للأطفال ضحايا الاستغلال".
وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة سبحة اللحياني، شكرها الجزيل للوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية، ومديرة القسم النسائي الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد، لتوجيهها الدائم وحرصها البالغ لتفعيل الدور المجتمعي للمكتبة.
وأكدت الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية ومديرة القسم النسائي، حرص الوكالة على التفاعل مع المناسبات العالمية، والوطنية التي تهم فئة المجتمع، لبث العلم والمعرفة بين فئات المجتمع، ومنسوبات مكتبة الحرم المكي الشريف.
وذكرت "الجعيد" أن اليوم العالمي للطفل نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال، وصناعة جيل للمستقبل.
وقالت إن هذه البرامج تأتي بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، خاصة فيما يخص تنشئة الأطفال، وبث الاستقرار الأسري، ونشر العلم والمعرفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"استغلال الأطفال لغرض الشهرة".. لقاء بتنظيم القسم النسائي بمكتبة الحرم
سبق

نظّم القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، لقاءً بعنوان "استغلال الأطفال لغرض الشهرة (مظاهره وعواقبه)".
جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، قدمته أستاذ الطفولة المبكرة المشارك بجامعة أم القرى الدكتورة سبحة اللحياني.
وتناول اللقاء المقام افتراضيًا، عددًا من المحاور كان أبرزها "حقوق الطفل في الإسلام, مظاهر استغلال الأطفال لغرض الشهرة ومسبباته, والآثار النفسية للأطفال ضحايا الاستغلال, والعقوبات ضد مستغلي الأطفال والدعم النفسي للأطفال ضحايا الاستغلال".
وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة سبحة اللحياني، شكرها الجزيل للوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية، ومديرة القسم النسائي الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد، لتوجيهها الدائم وحرصها البالغ لتفعيل الدور المجتمعي للمكتبة.
وأكدت الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية ومديرة القسم النسائي، حرص الوكالة على التفاعل مع المناسبات العالمية، والوطنية التي تهم فئة المجتمع، لبث العلم والمعرفة بين فئات المجتمع، ومنسوبات مكتبة الحرم المكي الشريف.
وذكرت "الجعيد" أن اليوم العالمي للطفل نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال، وصناعة جيل للمستقبل.
وقالت إن هذه البرامج تأتي بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، خاصة فيما يخص تنشئة الأطفال، وبث الاستقرار الأسري، ونشر العلم والمعرفة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
04:08 PM

"استغلال الأطفال لغرض الشهرة".. لقاء بتنظيم القسم النسائي بمكتبة الحرم

"الجعيد": اليوم العالمي للطفل نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوقه وتعزيزها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
194

نظّم القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، لقاءً بعنوان "استغلال الأطفال لغرض الشهرة (مظاهره وعواقبه)".
جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، قدمته أستاذ الطفولة المبكرة المشارك بجامعة أم القرى الدكتورة سبحة اللحياني.
وتناول اللقاء المقام افتراضيًا، عددًا من المحاور كان أبرزها "حقوق الطفل في الإسلام, مظاهر استغلال الأطفال لغرض الشهرة ومسبباته, والآثار النفسية للأطفال ضحايا الاستغلال, والعقوبات ضد مستغلي الأطفال والدعم النفسي للأطفال ضحايا الاستغلال".
وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة سبحة اللحياني، شكرها الجزيل للوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية، ومديرة القسم النسائي الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد، لتوجيهها الدائم وحرصها البالغ لتفعيل الدور المجتمعي للمكتبة.
وأكدت الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية ومديرة القسم النسائي، حرص الوكالة على التفاعل مع المناسبات العالمية، والوطنية التي تهم فئة المجتمع، لبث العلم والمعرفة بين فئات المجتمع، ومنسوبات مكتبة الحرم المكي الشريف.
وذكرت "الجعيد" أن اليوم العالمي للطفل نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال، وصناعة جيل للمستقبل.
وقالت إن هذه البرامج تأتي بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، خاصة فيما يخص تنشئة الأطفال، وبث الاستقرار الأسري، ونشر العلم والمعرفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,205
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,755
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,518

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة