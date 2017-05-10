أمير تبوك يواسي الشيخ منصور بن حرب في وفاة ابن شقيقه

سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، الشيخ منصور بن عيد بن حرب، شيخ بني عطية، في وفاة ابن شقيقه -رحمه الله-.

وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه للشيخ منصور بن حرب، ولأسرتهم كافة، في وفاة فقيدهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الشيخ منصور بن حرب عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.



