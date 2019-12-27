النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تورُّط 1794 مواطنًا في إيواء المخالفين.. هنا حصاد "الحملات المشتركة" في 26 شهرًا

4  ملايين ضُبطوا للتعدي على نُظم الإقامة والعمل والحدود.. وجنسيتان تغلب على المتسللين

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 29 / 4 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، عن النتائج الآتية: -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق السعودية كافة (4405989) مخالفًا، منهم (3444531) مخالفًا لنظام الإقامة، و(675730) مخالفًا لنظام العمل، و(285728) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًـا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية (80302) شخص، (42 %) منهم يمنيو الجنسية، و(55 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى. كما تم ضبط (3008) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4755) شخصًا.

رابعًـا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1794) مواطنًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1755) منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم (39) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15273) وافدًا مخالفًا، منهم (13626) رجلاً، و(1647) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (609411) مخالفًا، وإحالة (554686) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (741139) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1111703) مخالفين.

الحملات الميدانية المشتركة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تورُّط 1794 مواطنًا في إيواء المخالفين.. هنا حصاد "الحملات المشتركة" في 26 شهرًا
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 29 / 4 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، عن النتائج الآتية: -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق السعودية كافة (4405989) مخالفًا، منهم (3444531) مخالفًا لنظام الإقامة، و(675730) مخالفًا لنظام العمل، و(285728) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًـا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية (80302) شخص، (42 %) منهم يمنيو الجنسية، و(55 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى. كما تم ضبط (3008) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4755) شخصًا.

رابعًـا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1794) مواطنًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1755) منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم (39) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15273) وافدًا مخالفًا، منهم (13626) رجلاً، و(1647) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (609411) مخالفًا، وإحالة (554686) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (741139) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1111703) مخالفين.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
08:13 PM

تورُّط 1794 مواطنًا في إيواء المخالفين.. هنا حصاد "الحملات المشتركة" في 26 شهرًا

4  ملايين ضُبطوا للتعدي على نُظم الإقامة والعمل والحدود.. وجنسيتان تغلب على المتسللين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
208

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 29 / 4 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، عن النتائج الآتية: -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق السعودية كافة (4405989) مخالفًا، منهم (3444531) مخالفًا لنظام الإقامة، و(675730) مخالفًا لنظام العمل، و(285728) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًـا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية (80302) شخص، (42 %) منهم يمنيو الجنسية، و(55 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى. كما تم ضبط (3008) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4755) شخصًا.

رابعًـا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1794) مواطنًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1755) منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم (39) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15273) وافدًا مخالفًا، منهم (13626) رجلاً، و(1647) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (609411) مخالفًا، وإحالة (554686) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (741139) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1111703) مخالفين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,897
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,889
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,405

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة