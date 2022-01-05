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تفعيل خدمات صحة الفم والأسنان بمستشفى سبت العلاية

لرفع المستوى وتقليل مدة الانتظار للمرضى

فُعلت خدمات صحة الفم والأسنان بمستشفى سبت العلاية، ضمن تطوير مشروعات طب الأسنان بصحة بيشة.

جاء ذلك لرفع مستوى الخدمة وتقليل مدة الانتظار للمرضى.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم تفعيل عيادات الأسنان الممتدة وتقديم الخدمات الأولية في علاج الأسنان.

وكذا تفعيل عيادة الجراحة التي تقدم خدمات الخلع الجراحي وعلاج آلام الوجه والفكين وعيادة علاج عصب الأسنان، وخدمات علاج العصب بشكل كامل؛ مما ساهم في رفع الخدمة المقدمة بمستشفى سبت العلاية.

جاء ذلك بهدف التسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم؛ حيث ستضاعف تلك العيادات الطاقة الاستيعابية اليومية للمراجعين، وتتيح أوقاتاً إضافية تتناسب مع المستفيدين من خدماتها.

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تفعيل خدمات صحة الفم والأسنان بمستشفى سبت العلاية
سبق

فُعلت خدمات صحة الفم والأسنان بمستشفى سبت العلاية، ضمن تطوير مشروعات طب الأسنان بصحة بيشة.

جاء ذلك لرفع مستوى الخدمة وتقليل مدة الانتظار للمرضى.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم تفعيل عيادات الأسنان الممتدة وتقديم الخدمات الأولية في علاج الأسنان.

وكذا تفعيل عيادة الجراحة التي تقدم خدمات الخلع الجراحي وعلاج آلام الوجه والفكين وعيادة علاج عصب الأسنان، وخدمات علاج العصب بشكل كامل؛ مما ساهم في رفع الخدمة المقدمة بمستشفى سبت العلاية.

جاء ذلك بهدف التسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم؛ حيث ستضاعف تلك العيادات الطاقة الاستيعابية اليومية للمراجعين، وتتيح أوقاتاً إضافية تتناسب مع المستفيدين من خدماتها.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
07:26 PM

تفعيل خدمات صحة الفم والأسنان بمستشفى سبت العلاية

لرفع المستوى وتقليل مدة الانتظار للمرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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457

فُعلت خدمات صحة الفم والأسنان بمستشفى سبت العلاية، ضمن تطوير مشروعات طب الأسنان بصحة بيشة.

جاء ذلك لرفع مستوى الخدمة وتقليل مدة الانتظار للمرضى.

وأوضحت صحة بيشة أنه تم تفعيل عيادات الأسنان الممتدة وتقديم الخدمات الأولية في علاج الأسنان.

وكذا تفعيل عيادة الجراحة التي تقدم خدمات الخلع الجراحي وعلاج آلام الوجه والفكين وعيادة علاج عصب الأسنان، وخدمات علاج العصب بشكل كامل؛ مما ساهم في رفع الخدمة المقدمة بمستشفى سبت العلاية.

جاء ذلك بهدف التسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم؛ حيث ستضاعف تلك العيادات الطاقة الاستيعابية اليومية للمراجعين، وتتيح أوقاتاً إضافية تتناسب مع المستفيدين من خدماتها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,265
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38 مليار ..

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