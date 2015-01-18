لجنة المنازعات تفرض غرامة مالية على الأهلي بـمليوني ريال.. تعرف على بقية القرارات

فرضت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، غرامة مالية على نادي الأهلي بمبلغ مليوني ريال ، لصالح نادي الفيصلي ، تمثل مستحقات مالية متأخرة للأخير.

وإلزام النادي الأهلي بدفع مبلغ وقدره 163,720 لنادي الزلفي، تمثل نسبته المستحقة كمساهمة تضامنية في تدريب اللاعب يزيد البكر.

كما ألزمت نادي الشباب بمبلغ 21,549 ألف ريال للاعب الفريق الكروي الأول (السابق)، حسن الراهب، كمستحقات مالية متأخرة.

وأقرت غرامة مالية على نادي الفيحاء بدفع مبلغ 650 ألف ريال، للوسيط عبد الله الظفيري، تمثل عمولة انتقال اللاعب سامي الخيبري.