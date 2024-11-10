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سكان "آل يحيى" يطالبون بتطوير مركزهم الصحي ودعمه بـ"عيادة أسنان"

ناشدوا مدير "صحة جازان" زيارتهم والاستماع لمطالبهم وشكاواهم

ما أن أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان عن تشغيل ٣١ عيادة أسنان في ٢٤ مركزاً صحياً الأسبوع الماضي بنظام الدوام الممتد، حتى تعالت مطالبات أهالي جبال آل يحيى بأن يشملهم تشغيل عيادة للأسنان في المركز الصحي الوحيد لديهم.

وقال سكان "آل يحيى" بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان: "منذ أن تأسس مركز الرعاية الصحية الأولية بقريتنا، ونحن نحلم بخدمات صحية متكاملة، ولكن دون جدوى"، مبدين استغرابهم من المعايير التي تضعها صحة جازان، والتي على أساسها يتم توزيع خدماتها، مبينين أن سكان المناطق النائية هم أحوج للخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، من المناطق التي قد يوجد بها مستشفيات أو مستوصفات أهلية وحكومية.

وتابع أهالي "آل يحيى": "نحن حالياً في جبالنا المنعزلة لا توجد لدينا عيادة أسنان في المركز الصحي، وكذلك لا توجد عيادات متخصصة، مما يضطرنا إلى نقل مرضانا للمحافظات والمدن المجاورة، وقطع عشرات الكيلومترات عبر طرق جبيلة وعرة للبحث عن خدمات علاجية".

واختتم الأهالي مناشدين مدير "صحة جازان" زيارتهم في قراهم والوقوف على معاناتهم، والاستماع لمطالبهم وشكاواهم والتي تكمن في نقص الخدمات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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سكان "آل يحيى" يطالبون بتطوير مركزهم الصحي ودعمه بـ"عيادة أسنان"
سبق

ما أن أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان عن تشغيل ٣١ عيادة أسنان في ٢٤ مركزاً صحياً الأسبوع الماضي بنظام الدوام الممتد، حتى تعالت مطالبات أهالي جبال آل يحيى بأن يشملهم تشغيل عيادة للأسنان في المركز الصحي الوحيد لديهم.

وقال سكان "آل يحيى" بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان: "منذ أن تأسس مركز الرعاية الصحية الأولية بقريتنا، ونحن نحلم بخدمات صحية متكاملة، ولكن دون جدوى"، مبدين استغرابهم من المعايير التي تضعها صحة جازان، والتي على أساسها يتم توزيع خدماتها، مبينين أن سكان المناطق النائية هم أحوج للخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، من المناطق التي قد يوجد بها مستشفيات أو مستوصفات أهلية وحكومية.

وتابع أهالي "آل يحيى": "نحن حالياً في جبالنا المنعزلة لا توجد لدينا عيادة أسنان في المركز الصحي، وكذلك لا توجد عيادات متخصصة، مما يضطرنا إلى نقل مرضانا للمحافظات والمدن المجاورة، وقطع عشرات الكيلومترات عبر طرق جبيلة وعرة للبحث عن خدمات علاجية".

واختتم الأهالي مناشدين مدير "صحة جازان" زيارتهم في قراهم والوقوف على معاناتهم، والاستماع لمطالبهم وشكاواهم والتي تكمن في نقص الخدمات الصحية.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
07:56 PM

سكان "آل يحيى" يطالبون بتطوير مركزهم الصحي ودعمه بـ"عيادة أسنان"

ناشدوا مدير "صحة جازان" زيارتهم والاستماع لمطالبهم وشكاواهم

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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ما أن أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان عن تشغيل ٣١ عيادة أسنان في ٢٤ مركزاً صحياً الأسبوع الماضي بنظام الدوام الممتد، حتى تعالت مطالبات أهالي جبال آل يحيى بأن يشملهم تشغيل عيادة للأسنان في المركز الصحي الوحيد لديهم.

وقال سكان "آل يحيى" بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان: "منذ أن تأسس مركز الرعاية الصحية الأولية بقريتنا، ونحن نحلم بخدمات صحية متكاملة، ولكن دون جدوى"، مبدين استغرابهم من المعايير التي تضعها صحة جازان، والتي على أساسها يتم توزيع خدماتها، مبينين أن سكان المناطق النائية هم أحوج للخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، من المناطق التي قد يوجد بها مستشفيات أو مستوصفات أهلية وحكومية.

وتابع أهالي "آل يحيى": "نحن حالياً في جبالنا المنعزلة لا توجد لدينا عيادة أسنان في المركز الصحي، وكذلك لا توجد عيادات متخصصة، مما يضطرنا إلى نقل مرضانا للمحافظات والمدن المجاورة، وقطع عشرات الكيلومترات عبر طرق جبيلة وعرة للبحث عن خدمات علاجية".

واختتم الأهالي مناشدين مدير "صحة جازان" زيارتهم في قراهم والوقوف على معاناتهم، والاستماع لمطالبهم وشكاواهم والتي تكمن في نقص الخدمات الصحية.

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