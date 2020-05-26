النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أول وثاني أيام العيد.. 53 حالة ولادة في مستشفيات التجمع الصحي الأول بالشرقية

الكوادر الطبية والتمريضية واصلت عملها بالمنطقة خلال الإجازة

سجلت 5 مستشفيات في الشرقية خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك 53 حالة ولادة تعاملت معها الكوادر الطبية المناوبة.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن الحالات تمثلت في 36 حالة ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و2 حالات ولادة في مستشفى الجبيل العام، وحالة ولادة في مستشفى النعيرية و9 ولادات في مستشفى القطيف و5 حالات ولادة في مستشفى الخفجي العام.

وأوضحت أن الكوادر الطبية والتمريضية واصلت عملها خلال إجازة العيد في مختلف منشآتها الصحية لتقديم الخدمات الطبية في تلك المستشفيات، لاسيما حالات الولادة، مقدمة تهنئتها لأسر المواليد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أول وثاني أيام العيد.. 53 حالة ولادة في مستشفيات التجمع الصحي الأول بالشرقية
سبق

سجلت 5 مستشفيات في الشرقية خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك 53 حالة ولادة تعاملت معها الكوادر الطبية المناوبة.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن الحالات تمثلت في 36 حالة ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و2 حالات ولادة في مستشفى الجبيل العام، وحالة ولادة في مستشفى النعيرية و9 ولادات في مستشفى القطيف و5 حالات ولادة في مستشفى الخفجي العام.

وأوضحت أن الكوادر الطبية والتمريضية واصلت عملها خلال إجازة العيد في مختلف منشآتها الصحية لتقديم الخدمات الطبية في تلك المستشفيات، لاسيما حالات الولادة، مقدمة تهنئتها لأسر المواليد.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
03:37 PM

أول وثاني أيام العيد.. 53 حالة ولادة في مستشفيات التجمع الصحي الأول بالشرقية

الكوادر الطبية والتمريضية واصلت عملها بالمنطقة خلال الإجازة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
4,569

سجلت 5 مستشفيات في الشرقية خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك 53 حالة ولادة تعاملت معها الكوادر الطبية المناوبة.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن الحالات تمثلت في 36 حالة ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و2 حالات ولادة في مستشفى الجبيل العام، وحالة ولادة في مستشفى النعيرية و9 ولادات في مستشفى القطيف و5 حالات ولادة في مستشفى الخفجي العام.

وأوضحت أن الكوادر الطبية والتمريضية واصلت عملها خلال إجازة العيد في مختلف منشآتها الصحية لتقديم الخدمات الطبية في تلك المستشفيات، لاسيما حالات الولادة، مقدمة تهنئتها لأسر المواليد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,802
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,834
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,613

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة