كورونا عربياً.. الأردن تسجل2200 والجزائر 164 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 359811 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 334191 حالة شفاء بعد تسجيل 1299 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إل 4543 حالة.

كما سجلت الجزائر 4 حالات وفاة و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تماثل 143 شخصًا للشفاء.