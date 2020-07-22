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10 ملايين ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص

حتى لو ارتُكبت من خلال شخص ذي صفة اعتبارية

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أن الشخص إذا ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية، أو لحسابه أو باسمه، مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إنه "يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه مؤقتاً أو دائماً"، مشددة على ألا يخل ذلك بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.

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10 ملايين ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص
سبق

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أن الشخص إذا ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية، أو لحسابه أو باسمه، مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إنه "يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه مؤقتاً أو دائماً"، مشددة على ألا يخل ذلك بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
05:34 PM

10 ملايين ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص

حتى لو ارتُكبت من خلال شخص ذي صفة اعتبارية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,888

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أن الشخص إذا ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية، أو لحسابه أو باسمه، مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إنه "يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه مؤقتاً أو دائماً"، مشددة على ألا يخل ذلك بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.

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