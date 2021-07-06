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على متنها 27 راكبًا.. فقدان الاتصال بطائرة روسية

أقلعت في رحلة إلى بلدة في كامتشاتكا ويجري البحث عنها

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، عن فقدان الاتصال بطائرة من طراز "إن-26" على متنها 27 شخصًا، في كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن الاتصال انقطع مع الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا.

وصرّح متحدث باسم وزارة الطوارئ -وفق "روسيا اليوم"- بأن ستة من أفراد الطاقم و21 راكبًا بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة "إن-26"؛ مضيفًا أن طائرة مروحية ورجال إنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ، انطلقوا في عملية البحث.

الرئيسية/ أخبار العالم

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على متنها 27 راكبًا.. فقدان الاتصال بطائرة روسية
سبق

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، عن فقدان الاتصال بطائرة من طراز "إن-26" على متنها 27 شخصًا، في كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن الاتصال انقطع مع الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا.

وصرّح متحدث باسم وزارة الطوارئ -وفق "روسيا اليوم"- بأن ستة من أفراد الطاقم و21 راكبًا بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة "إن-26"؛ مضيفًا أن طائرة مروحية ورجال إنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ، انطلقوا في عملية البحث.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
09:05 AM

على متنها 27 راكبًا.. فقدان الاتصال بطائرة روسية

أقلعت في رحلة إلى بلدة في كامتشاتكا ويجري البحث عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، عن فقدان الاتصال بطائرة من طراز "إن-26" على متنها 27 شخصًا، في كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن الاتصال انقطع مع الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا.

وصرّح متحدث باسم وزارة الطوارئ -وفق "روسيا اليوم"- بأن ستة من أفراد الطاقم و21 راكبًا بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة "إن-26"؛ مضيفًا أن طائرة مروحية ورجال إنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ، انطلقوا في عملية البحث.

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