النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مضر يتوج بكأس سلطان لكرة اليد.. بعد عبور الخليج

حقق فريق مضر لكرة اليد، اليوم الاثنين، لقب كأس الأمير سلطان بن فهد، بفوزه على الخليج 27-22، في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة في الدمام، ليحصد لقبه الثاني على التوالي مع مدربه الوطني عبد المنعم هلال، والثالث في تاريخه.
وتوج خالد الرشيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، نادي مضر بلقب البطولة للموسم الرياضي 2020-2021.
وتم تتويج مضر بالكأس والميداليات الذهبية، وحصل الخليج على المركز الثاني والميداليات الفضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مضر يتوج بكأس سلطان لكرة اليد.. بعد عبور الخليج
سبق

حقق فريق مضر لكرة اليد، اليوم الاثنين، لقب كأس الأمير سلطان بن فهد، بفوزه على الخليج 27-22، في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة في الدمام، ليحصد لقبه الثاني على التوالي مع مدربه الوطني عبد المنعم هلال، والثالث في تاريخه.
وتوج خالد الرشيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، نادي مضر بلقب البطولة للموسم الرياضي 2020-2021.
وتم تتويج مضر بالكأس والميداليات الذهبية، وحصل الخليج على المركز الثاني والميداليات الفضية.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
08:37 PM

مضر يتوج بكأس سلطان لكرة اليد.. بعد عبور الخليج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
912

حقق فريق مضر لكرة اليد، اليوم الاثنين، لقب كأس الأمير سلطان بن فهد، بفوزه على الخليج 27-22، في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة في الدمام، ليحصد لقبه الثاني على التوالي مع مدربه الوطني عبد المنعم هلال، والثالث في تاريخه.
وتوج خالد الرشيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، نادي مضر بلقب البطولة للموسم الرياضي 2020-2021.
وتم تتويج مضر بالكأس والميداليات الذهبية، وحصل الخليج على المركز الثاني والميداليات الفضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,841
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,402
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,926

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة