أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصاً؛ إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس المحتلة.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن انهيار مدرج في كنيس يهودي في مسوطنة "جفعات زئيف" ووجود عشرات الإصابات في صفوف المستوطنين.
إضافة إلى أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت فيها انتشار السلالة المتحورة
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بالفيديو.. إصابة 60 شخصاً بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي بالقدس المحتلة
أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصاً؛ إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس المحتلة.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن انهيار مدرج في كنيس يهودي في مسوطنة "جفعات زئيف" ووجود عشرات الإصابات في صفوف المستوطنين.
أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصاً؛ إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس المحتلة.
بالفيديو.. إصابة 60 شخصاً بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي بالقدس المحتلة
أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصاً؛ إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس المحتلة.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن انهيار مدرج في كنيس يهودي في مسوطنة "جفعات زئيف" ووجود عشرات الإصابات في صفوف المستوطنين.