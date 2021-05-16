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بالفيديو.. إصابة 60 شخصاً بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي بالقدس المحتلة

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصاً؛ إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس المحتلة.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن انهيار مدرج في كنيس يهودي في مسوطنة "جفعات زئيف" ووجود عشرات الإصابات في صفوف المستوطنين.

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بالفيديو.. إصابة 60 شخصاً بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي بالقدس المحتلة
سبق

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصاً؛ إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس المحتلة.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن انهيار مدرج في كنيس يهودي في مسوطنة "جفعات زئيف" ووجود عشرات الإصابات في صفوف المستوطنين.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
07:59 PM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
10:21 PM

بالفيديو.. إصابة 60 شخصاً بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي بالقدس المحتلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,010

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصاً؛ إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس المحتلة.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن انهيار مدرج في كنيس يهودي في مسوطنة "جفعات زئيف" ووجود عشرات الإصابات في صفوف المستوطنين.

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