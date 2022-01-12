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أمير الشرقية يُدشن مهرجان "تمور الأحساء المُصنّعة"

أشاد بحرص المزارعين والتجار على إنتاج أصناف نوعية

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2022"، الذي تنظمه أمانة الأحساء بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، وذلك في قلعة أمانة الأحساء التراثية.

وأكد أمير الشرقية أن الأحساء تكتنز العديد من الموروثات التي نعتز إضافة إلى العديد من المنتجات الوطنية، ومن أبرزها التمور والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن واحة الأحساء التي تضم أكثر من 2.2 مليون نخلة، تُنتج أجود وأندر أصناف التمور التي تُسوّق على مستوى المملكة والوطن العربي، وتُصدر إلى جميع أنحاء العالم، وتُعد أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية بالعالم، وتُوّج ذلك بتحقيقها 11 رقمًا قياسيًا عالميًا مدونًا في سجلات موسوعة غينيس العالمية، والمُدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونسكو.

ونوه بحرص المزارعين والتجار على إنتاج أصناف نوعية والاستفادة من وفرة إنتاج التمور بما يحقق الأهداف، تمشيًا مع تطلعات ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

من جانب آخر، أكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان، المهندس عصام الملا، أن الأمانة وضعت الخطط التطويرية لفعاليات المهرجان والبرامج المصاحبة لتعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج وتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور، وتحويلها من منتج زراعي شعبي إلى اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء.

وأشار إلى أن المهرجان بتعدد أركانه والمصانع الوطنية المشاركة، وتنوع برامجه والفعاليات المصاحبة له؛ سيدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، وسيُثري القطاع السياحي بالأحساء من خلال المشاركات الشعبية للحِرف اليدوية وعروض الألعاب التراثية، وأركان الفنون التشكيلية، مع تطبيق كل التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها القطاعات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشرقية يُدشن مهرجان "تمور الأحساء المُصنّعة"
سبق

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2022"، الذي تنظمه أمانة الأحساء بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، وذلك في قلعة أمانة الأحساء التراثية.

وأكد أمير الشرقية أن الأحساء تكتنز العديد من الموروثات التي نعتز إضافة إلى العديد من المنتجات الوطنية، ومن أبرزها التمور والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن واحة الأحساء التي تضم أكثر من 2.2 مليون نخلة، تُنتج أجود وأندر أصناف التمور التي تُسوّق على مستوى المملكة والوطن العربي، وتُصدر إلى جميع أنحاء العالم، وتُعد أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية بالعالم، وتُوّج ذلك بتحقيقها 11 رقمًا قياسيًا عالميًا مدونًا في سجلات موسوعة غينيس العالمية، والمُدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونسكو.

ونوه بحرص المزارعين والتجار على إنتاج أصناف نوعية والاستفادة من وفرة إنتاج التمور بما يحقق الأهداف، تمشيًا مع تطلعات ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

من جانب آخر، أكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان، المهندس عصام الملا، أن الأمانة وضعت الخطط التطويرية لفعاليات المهرجان والبرامج المصاحبة لتعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج وتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور، وتحويلها من منتج زراعي شعبي إلى اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء.

وأشار إلى أن المهرجان بتعدد أركانه والمصانع الوطنية المشاركة، وتنوع برامجه والفعاليات المصاحبة له؛ سيدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، وسيُثري القطاع السياحي بالأحساء من خلال المشاركات الشعبية للحِرف اليدوية وعروض الألعاب التراثية، وأركان الفنون التشكيلية، مع تطبيق كل التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها القطاعات المعنية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:14 PM

أمير الشرقية يُدشن مهرجان "تمور الأحساء المُصنّعة"

أشاد بحرص المزارعين والتجار على إنتاج أصناف نوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2022"، الذي تنظمه أمانة الأحساء بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، وذلك في قلعة أمانة الأحساء التراثية.

وأكد أمير الشرقية أن الأحساء تكتنز العديد من الموروثات التي نعتز إضافة إلى العديد من المنتجات الوطنية، ومن أبرزها التمور والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن واحة الأحساء التي تضم أكثر من 2.2 مليون نخلة، تُنتج أجود وأندر أصناف التمور التي تُسوّق على مستوى المملكة والوطن العربي، وتُصدر إلى جميع أنحاء العالم، وتُعد أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية بالعالم، وتُوّج ذلك بتحقيقها 11 رقمًا قياسيًا عالميًا مدونًا في سجلات موسوعة غينيس العالمية، والمُدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونسكو.

ونوه بحرص المزارعين والتجار على إنتاج أصناف نوعية والاستفادة من وفرة إنتاج التمور بما يحقق الأهداف، تمشيًا مع تطلعات ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

من جانب آخر، أكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان، المهندس عصام الملا، أن الأمانة وضعت الخطط التطويرية لفعاليات المهرجان والبرامج المصاحبة لتعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج وتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور، وتحويلها من منتج زراعي شعبي إلى اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء.

وأشار إلى أن المهرجان بتعدد أركانه والمصانع الوطنية المشاركة، وتنوع برامجه والفعاليات المصاحبة له؛ سيدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، وسيُثري القطاع السياحي بالأحساء من خلال المشاركات الشعبية للحِرف اليدوية وعروض الألعاب التراثية، وأركان الفنون التشكيلية، مع تطبيق كل التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها القطاعات المعنية.

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