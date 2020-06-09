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تقرير بريطاني.. قطر تستغل "كورونا" لترحيل العمالة بطريقة غير إنسانية

لا يحصلون على الفرصة لجمع ملابسهم وبعض أملاكهم أو المطالبة بحقوقهم

استغلت حكومة الدوحة جائحة فيروس كورونا لترحيل وإبعاد العمال الآسيويين بشكل غير قانوني، ودون السماح لهم بالحصول على رواتبهم وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن الشرطة القطرية تتعامل مع العمالة الآسيوية بطريقة غير قانونية وغير إنسانية، وتحتجزهم لعدة أيام قبل ترحيلهم بعد الادعاء بأنها تصحبهم إلى المستشفيات لإجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن مئات العمالة الآسيوية لا يحصلون على الفرصة لجمع ملابسهم وبعض أملاكهم، ولا يُسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم المالية.

قطر فيروس كورونا الجديد

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تقرير بريطاني.. قطر تستغل "كورونا" لترحيل العمالة بطريقة غير إنسانية
سبق

استغلت حكومة الدوحة جائحة فيروس كورونا لترحيل وإبعاد العمال الآسيويين بشكل غير قانوني، ودون السماح لهم بالحصول على رواتبهم وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن الشرطة القطرية تتعامل مع العمالة الآسيوية بطريقة غير قانونية وغير إنسانية، وتحتجزهم لعدة أيام قبل ترحيلهم بعد الادعاء بأنها تصحبهم إلى المستشفيات لإجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن مئات العمالة الآسيوية لا يحصلون على الفرصة لجمع ملابسهم وبعض أملاكهم، ولا يُسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم المالية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:50 AM

تقرير بريطاني.. قطر تستغل "كورونا" لترحيل العمالة بطريقة غير إنسانية

لا يحصلون على الفرصة لجمع ملابسهم وبعض أملاكهم أو المطالبة بحقوقهم

A A A
خالد علي - جدة
5
2,468

استغلت حكومة الدوحة جائحة فيروس كورونا لترحيل وإبعاد العمال الآسيويين بشكل غير قانوني، ودون السماح لهم بالحصول على رواتبهم وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن الشرطة القطرية تتعامل مع العمالة الآسيوية بطريقة غير قانونية وغير إنسانية، وتحتجزهم لعدة أيام قبل ترحيلهم بعد الادعاء بأنها تصحبهم إلى المستشفيات لإجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن مئات العمالة الآسيوية لا يحصلون على الفرصة لجمع ملابسهم وبعض أملاكهم، ولا يُسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم المالية.

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