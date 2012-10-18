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المزيني العقارية تعلن اكتمال "الجوهرة ريزيدنس"

بعد مُضي عامين من البدء في تنفيذ المشروع

أعلنت شركة المزيني العقارية، اكتمال البناء في مشروعها السكني "الجوهرة ريزيدنس" بمحافظة جدة وذلك بنسبة 100% والذي يعد أحد مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص ويضم 990 وحدة سكنية، حيث تتواصل عملية المعاينة من قبل المستفيدين تمهيداً لاستلام وحداتهم السكنية.

ومنذُ إطلاق المشروع قبل عامين؛ شهد معرض مبيعات الجوهرة ريزيدنس إقبالاً كبيراً من المستفيدين خلال الأيام الأولى؛ نظرًا لما يتميز به من موقع حيوي شمال محافظة جدة، بين طريق الحرمين وطريق المدينة شمال مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد، ومجاوراً لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وعكس هذا الإقبال الثقة التي تحظى بها هذه المشاريع، وتلبيتها لرغبات المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية التي يتم تقديمها عبر البرنامج.

ويضمّ المشروع 33 برجاً سكنياً، توفر 990 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة، لتلبية رغبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في هذا المشروع، حيث تصل مساحاتها إلى 232 متراً، وبأسعار تبدأ من 488 ألف ريال، مؤكداً أن المشروع يراعي متطلبات جودة الحياة من خلال توفير مساحات مخصصة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة في كل أرجائه.

ويعدّ المشروع الذي يقام على مساحة تقارب الـ100 ألف متر مربع، متكامل البنى التحتية، حيث تتوفر فيه أرصفة وإنارة بالإضافة إلى توفر الخدمات العامة والتي ساهمت في سرعة إنجازه وبدء معاينة الوحدات السكنية قبل تسليمها للمواطنين خلال فترة قصيرة، كما تمت مراعاة تنفيذ المشروع وفق أرقى معايير الجودة المعتمدة، مع وجود كل الضمانات على جودة البناء والتشطيب في كافة وحداته ومرافقه.

يُذكر أن مشروع "الجوهرة ريزيدنس" أحد مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتولى شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية تطوير المشروع بالشراكة مع البرنامج.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لعدد من المشاريع التي تعمل شركة المزيني على تطويرها، ومن أبرزها مشروعا "بوابة الشرق" و"مدينة المستقبل" في الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المزيني العقارية تعلن اكتمال "الجوهرة ريزيدنس"
سبق

أعلنت شركة المزيني العقارية، اكتمال البناء في مشروعها السكني "الجوهرة ريزيدنس" بمحافظة جدة وذلك بنسبة 100% والذي يعد أحد مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص ويضم 990 وحدة سكنية، حيث تتواصل عملية المعاينة من قبل المستفيدين تمهيداً لاستلام وحداتهم السكنية.

ومنذُ إطلاق المشروع قبل عامين؛ شهد معرض مبيعات الجوهرة ريزيدنس إقبالاً كبيراً من المستفيدين خلال الأيام الأولى؛ نظرًا لما يتميز به من موقع حيوي شمال محافظة جدة، بين طريق الحرمين وطريق المدينة شمال مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد، ومجاوراً لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وعكس هذا الإقبال الثقة التي تحظى بها هذه المشاريع، وتلبيتها لرغبات المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية التي يتم تقديمها عبر البرنامج.

ويضمّ المشروع 33 برجاً سكنياً، توفر 990 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة، لتلبية رغبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في هذا المشروع، حيث تصل مساحاتها إلى 232 متراً، وبأسعار تبدأ من 488 ألف ريال، مؤكداً أن المشروع يراعي متطلبات جودة الحياة من خلال توفير مساحات مخصصة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة في كل أرجائه.

ويعدّ المشروع الذي يقام على مساحة تقارب الـ100 ألف متر مربع، متكامل البنى التحتية، حيث تتوفر فيه أرصفة وإنارة بالإضافة إلى توفر الخدمات العامة والتي ساهمت في سرعة إنجازه وبدء معاينة الوحدات السكنية قبل تسليمها للمواطنين خلال فترة قصيرة، كما تمت مراعاة تنفيذ المشروع وفق أرقى معايير الجودة المعتمدة، مع وجود كل الضمانات على جودة البناء والتشطيب في كافة وحداته ومرافقه.

يُذكر أن مشروع "الجوهرة ريزيدنس" أحد مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتولى شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية تطوير المشروع بالشراكة مع البرنامج.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لعدد من المشاريع التي تعمل شركة المزيني على تطويرها، ومن أبرزها مشروعا "بوابة الشرق" و"مدينة المستقبل" في الرياض.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
02:48 PM

المزيني العقارية تعلن اكتمال "الجوهرة ريزيدنس"

بعد مُضي عامين من البدء في تنفيذ المشروع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت شركة المزيني العقارية، اكتمال البناء في مشروعها السكني "الجوهرة ريزيدنس" بمحافظة جدة وذلك بنسبة 100% والذي يعد أحد مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص ويضم 990 وحدة سكنية، حيث تتواصل عملية المعاينة من قبل المستفيدين تمهيداً لاستلام وحداتهم السكنية.

ومنذُ إطلاق المشروع قبل عامين؛ شهد معرض مبيعات الجوهرة ريزيدنس إقبالاً كبيراً من المستفيدين خلال الأيام الأولى؛ نظرًا لما يتميز به من موقع حيوي شمال محافظة جدة، بين طريق الحرمين وطريق المدينة شمال مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد، ومجاوراً لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وعكس هذا الإقبال الثقة التي تحظى بها هذه المشاريع، وتلبيتها لرغبات المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية التي يتم تقديمها عبر البرنامج.

ويضمّ المشروع 33 برجاً سكنياً، توفر 990 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة، لتلبية رغبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في هذا المشروع، حيث تصل مساحاتها إلى 232 متراً، وبأسعار تبدأ من 488 ألف ريال، مؤكداً أن المشروع يراعي متطلبات جودة الحياة من خلال توفير مساحات مخصصة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة في كل أرجائه.

ويعدّ المشروع الذي يقام على مساحة تقارب الـ100 ألف متر مربع، متكامل البنى التحتية، حيث تتوفر فيه أرصفة وإنارة بالإضافة إلى توفر الخدمات العامة والتي ساهمت في سرعة إنجازه وبدء معاينة الوحدات السكنية قبل تسليمها للمواطنين خلال فترة قصيرة، كما تمت مراعاة تنفيذ المشروع وفق أرقى معايير الجودة المعتمدة، مع وجود كل الضمانات على جودة البناء والتشطيب في كافة وحداته ومرافقه.

يُذكر أن مشروع "الجوهرة ريزيدنس" أحد مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتولى شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية تطوير المشروع بالشراكة مع البرنامج.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لعدد من المشاريع التي تعمل شركة المزيني على تطويرها، ومن أبرزها مشروعا "بوابة الشرق" و"مدينة المستقبل" في الرياض.

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