"الإسلامية" تستعرض جهودها في نشر الوسطية بمعرض الكويت الدولي للكتاب

تعرض عددًا كبيرًا من الإصدارات العلمية وتوزع آلاف المطبوعات والمصاحف

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب 2019م في دورته الرابعة والأربعين، بركن متميز ضمن جناح المملكة، والذي تم افتتاحه صباح يوم أمس بحضور وزير الإعلام بدولة الكويت الدكتور محمد الجبري، ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري 2019م، بمشاركة أكثر من 488 دار نشر من 33 دولة حول العالم.

وتفصيلًا: تعرض الوزارة خلال مشاركتها العلمية عددًا كبيرًا من إصداراتها في مختلف العلوم الإسلامية؛ كما يتضمن ركن الشؤون الإسلامية عرضًا لجميع إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي والثقافة الإسلامية، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم.

ويعرض جناح المملكة عددًا من الأفلام الوثائقية التي ترصد الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالقرآن الكريم وعلومه، ونشر الكتاب الإسلامي بمختلف موضوعاته، إلى جانب توزيع آلاف الإصدارات العلمية المتنوعة من مطبوعات الوزارة والمصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم.

وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تجسيدًا لدور الوزارة الفعّال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف من خلال الكتاب والنشر والتأليف، اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في تميز مشاركة المملكة في المعارض الدولية، وتنوعها بما يحقق الرسالة السامية التي تضطلع بها في خدمة الإسلام.