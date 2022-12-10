60 يومًا تكشف تناقض "متحدث الطيران المدني" وتصريحات تصاميم مطار نجران

الأهالي يطالبون بسرعة إنجازه بعد اعتماده

حملت الستون يومًا التي تبعت تصريحات الهيئة العامة للطيران المدني بخصوص الانتهاء من تصاميم مطار نجران، مفاجأة جديدة -غير سارة- لقراء "سبق"، حيث كفلت تلك الأيام لمتحدث الهيئة نقض تصريحه السابق!

وتفصيلاً، أكد متحدث هيئة الطيران المدني، عبدالله الخريف، أن مطار نجران الجديد مازال في مرحلة التصميم والدراسة لاعتماد الشكل والحجم والتصميم، في تناقض واضح لتصريحاته السابقة لـ"سبق" قبل أكثر من شهرين ونشرته "سبق" بعنوان "الانتهاء من تصميم مطار نجران الجديد وطرحه في منافسة عامة للتنفيذ".

وقال "الخريف" لـ"سبق": "مطار نجران الجديد مازال قيد التصميم والدراسة، وهو من ضمن مشاريع مطارات أخرى تشتغل الهيئة على دراستها".

وأضاف: "بالنسبة لمطار نجران الجديد تم اعتماده، لكن شكله وحجمه وتفاصيله مازالت قيد الدراسة والتصميم".

من جانبه، تحدث عدد من أهالي وسكان منطقة نجران لـ"سبق" عن أهمية سرعة إنشاء مطار نجران الجديد، بعد إعلان اعتماده من قبل أمير منطقة نجران، مطالبين هيئة الطيران المدني بإعطائه الأولوية في التنفيذ؛ نظراً للحاجة الماسة له، خصوصاً في ظل ظروف المنطقة الراهنة.

وقالوا: "هذا المطار يُشكل أهمية قصوى وحاجة ضرورية لأهالي نجران ومحافظاتها نظراً لمساحة المنطقة الشاسعة ونسبة سكانها، وكذلك بُعد المسافة عن المطارات المجاورة الأخرى".

وأضافوا: "كل ما نريده هو أن يتم الإسراع في تنفيذ المطار الجديد، لكي يخلصنا من المعاناة التي نقاسيها في سفرنا، خصوصاً مع مرضانا إلى المدن والمناطق الأخرى عن طريق البر، حيث نتعرض للحوادث المتكررة على الطرق، كما تتعرض سياراتنا وممتلكاتنا للتدمير والتهالك نتيجة لتلك الحوادث".

وتابعوا: "كلنا ثقة في ولاة الأمر -حفظهم الله-، أنهم يولون هذا الموضوع جل إهتمامهم، وعلى رأسهم خادم الح

رمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، ومن المعروف لدى الجميع أهمية المطار الذي ينقل المنطقة نقلة حضارية ملموسة اقتصادياً وثقافياً وتنموياً، ويخلق تنمية مستدامة فيها وفي جميع مراكزها المتعددة".

وكانت مصادر خاصة أكدت لـ"سبق" أن مساحة مطار نجران الجديد المعتمد تبلغ 6.84 ملايين م2، ويبعد الموقع المعتمد إنشاؤه فيه قرابة 80 كيلومترا من المطار القديم.

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