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"الصحة" تعلن تسجيل 2671 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 240474

تعرف على نسب الحالات الجديدة لفيروس كورونا.. في بيان "الصحة" اليوم

إجراء 59010 فحوص جديدة ليصل الإجمالي إلى  2436683

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2671 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 240474 حالة، من بينها 55101 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2221 حالة حرجة، كما تم تسجيل 5488 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 183048 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 2671 حالة، منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات 2325 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة.

لافتةً أنه تم إجراء 59010 فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص 2436683 فحصاً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على نسب الحالات الجديدة لفيروس كورونا.. في بيان "الصحة" اليوم
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2671 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 240474 حالة، من بينها 55101 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2221 حالة حرجة، كما تم تسجيل 5488 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 183048 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 2671 حالة، منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات 2325 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة.

لافتةً أنه تم إجراء 59010 فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص 2436683 فحصاً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
04:15 PM
اخر تعديل
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
05:00 PM

تعرف على نسب الحالات الجديدة لفيروس كورونا.. في بيان "الصحة" اليوم

إجراء 59010 فحوص جديدة ليصل الإجمالي إلى  2436683

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
6,009

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2671 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 240474 حالة، من بينها 55101 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2221 حالة حرجة، كما تم تسجيل 5488 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 183048 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 2671 حالة، منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات 2325 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة.

لافتةً أنه تم إجراء 59010 فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص 2436683 فحصاً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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