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فحص "الباصق داخل مجمع بمكة" يثبت خلوه من "كورونا" والشرطة تتسلّمه

لا مجال لبقائه بالحجر الصحي.. التحقيقات تستكمل وإحالة ملف القضية للنيابة

أثبتت الفحوص الطبية التي أُجريت لمقيم من جنسية عربية سلامته من فيروس كورونا؛ وذلك بعد ضبطه في أحد المجمعات شرقي العاصمة المقدّسة، بتهمة البصق بداخله.

وبحسب مصدر "سبق"، فإن "صحة مكة"، أصدرت تقريراً طبياً يثبت سلامة العامل من وجود فيروس كورونا وإطلاق سراحه وعدم إبقائه في الحجر الصحي.

بدورها، تسلّمت "شرطة الشرائع" المذكور تمهيداً لإكمال التحقيق معه وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

يُذكر أنه قد جرى ضبط مقيم من جنسية عربية في اأحد المحال بشرق مكة بعد الاشتباه فيه ورصده وهو يقوم بالبصق داخل المحل؛ حيث تمّ ضبطه وإغلاق المحل من قِبل بلدية الشرائع احترازياً لحين ظهور نتائج الفحص الطبية التي أظهرت سلامته من الفيروس.

وكانت "سبق" قد تناولت تفاصيل ضبط المقيم في خبر تحت عنوان "ضَبْط مقيم يبصق على عربات التسوُّق بمجمع تجاري شرق مكة".

مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فحص "الباصق داخل مجمع بمكة" يثبت خلوه من "كورونا" والشرطة تتسلّمه
سبق

أثبتت الفحوص الطبية التي أُجريت لمقيم من جنسية عربية سلامته من فيروس كورونا؛ وذلك بعد ضبطه في أحد المجمعات شرقي العاصمة المقدّسة، بتهمة البصق بداخله.

وبحسب مصدر "سبق"، فإن "صحة مكة"، أصدرت تقريراً طبياً يثبت سلامة العامل من وجود فيروس كورونا وإطلاق سراحه وعدم إبقائه في الحجر الصحي.

بدورها، تسلّمت "شرطة الشرائع" المذكور تمهيداً لإكمال التحقيق معه وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

يُذكر أنه قد جرى ضبط مقيم من جنسية عربية في اأحد المحال بشرق مكة بعد الاشتباه فيه ورصده وهو يقوم بالبصق داخل المحل؛ حيث تمّ ضبطه وإغلاق المحل من قِبل بلدية الشرائع احترازياً لحين ظهور نتائج الفحص الطبية التي أظهرت سلامته من الفيروس.

وكانت "سبق" قد تناولت تفاصيل ضبط المقيم في خبر تحت عنوان "ضَبْط مقيم يبصق على عربات التسوُّق بمجمع تجاري شرق مكة".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
11:25 AM

فحص "الباصق داخل مجمع بمكة" يثبت خلوه من "كورونا" والشرطة تتسلّمه

لا مجال لبقائه بالحجر الصحي.. التحقيقات تستكمل وإحالة ملف القضية للنيابة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
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أثبتت الفحوص الطبية التي أُجريت لمقيم من جنسية عربية سلامته من فيروس كورونا؛ وذلك بعد ضبطه في أحد المجمعات شرقي العاصمة المقدّسة، بتهمة البصق بداخله.

وبحسب مصدر "سبق"، فإن "صحة مكة"، أصدرت تقريراً طبياً يثبت سلامة العامل من وجود فيروس كورونا وإطلاق سراحه وعدم إبقائه في الحجر الصحي.

بدورها، تسلّمت "شرطة الشرائع" المذكور تمهيداً لإكمال التحقيق معه وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

يُذكر أنه قد جرى ضبط مقيم من جنسية عربية في اأحد المحال بشرق مكة بعد الاشتباه فيه ورصده وهو يقوم بالبصق داخل المحل؛ حيث تمّ ضبطه وإغلاق المحل من قِبل بلدية الشرائع احترازياً لحين ظهور نتائج الفحص الطبية التي أظهرت سلامته من الفيروس.

وكانت "سبق" قد تناولت تفاصيل ضبط المقيم في خبر تحت عنوان "ضَبْط مقيم يبصق على عربات التسوُّق بمجمع تجاري شرق مكة".

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