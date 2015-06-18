"منشآت" تعلن دعم 824 منشأة بأكثر من 800 مليون ريال

ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، أن 824 منشأة استفادت من مبادرة الإقراض غير المباشر ضِمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص بإجمالي مبالغ مصروفة تجاوزت 800 مليون ريال من خلال شركاء المبادرة المرخّص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يصل عددهم إلى 17 شركة تمويل.

وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر التي تقدّمها "منشآت" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة؛ من خلال تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقدم بدورها حلولًا تمويلية وقروضًا بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وصممت "منشآت" مبادرة الإقراض غير المباشر التي أطلقتها برأس مال يصل إلى 1.6 مليار ريال؛ لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ووضع السياسات والمعاير لتمويل المشروعات، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ودعت "منشآت" رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مبادرة الإقراض غير المباشر عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني: idl.monshaat.gov.sa؛ للاطلاع على تفاصيل المبادرة وشركائها من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها؛ وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.