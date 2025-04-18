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"تمكين" تُتيح "نظام الاتصالات الإدارية" للجهات الحكومية والخاصة

ضمن مبادرتها "وطن ما يوقف".. واستكمالًا لجهود مواجهة الأزمة

أعلنت شركة تمكين للتقنيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة ثالث منتجاتها "نظام الاتصالات الإدارية"، ضمن مبادرتها الوطنية "وطن ما يوقف"، الهادفة إلى تزويد الجهات الحكومية والخاصة بأكبر عدد من منتجاتها التي تساهم في تعزيز الإنتاجية ودعم استمرارية الأعمال، وبصفة مجانية لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي نظام الاتصالات الإدارية كثالث منتج ضمن المبادرة بعد إطلاق "نظام الحضور الذكي" و"منصة مشاركة الملفات" في وقت سابق.

وقالت الشركة: يعتبر نظام الاتصالات الإدارية نظامًا متكاملًا من الخدمات الإدارية والأرشفة وأتمتة عملية الاتصالات الإدارية؛ إذ يوفّر إمكانية التتبُّع الآلي لعمليات الاتصالات الداخلية والخارجية، فضلًا عن إمكانية تحديد الصلاحيات والأدوار للمستخدمين وتصنيف للمراسلات، لتدعم توجه المنشآت للتخلص من التداول الورقي للمراسلات، والاستغناء عن الطرق التقليدية الورقية؛ مما يخفض النفقات ويحسّن الأداء ويرفع مستوى الإنتاجية، مع الحفاظ على كامل البيانات داخل المملكة العربية السعودية.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات، الدكتور محمد بن فيصل الشيبي؛ أن الشركة تحرص على إتاحة جميع الحلول الرقمية التي تعتمد على البرمجيات مفتوحة المصدر التي قامت تمكين بتطويرها وتشغيلها، والتي تدعم الإنتاجية والعمل عن بعد لجميع الجهات الراغبة من القطاع الحكومي والخاص، وبالتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الصناعة البرمجية لتوطين قطاع تقنية المعلومات، وضمن التزام الشركة الدائم بتوفير حلول تقنية مبتكرة تلبّي احتياجات شركائها.

جدير بالذكر: أن مبادرة "وطن ما يوقف" تأتي كجزء من المسؤولية الاجتماعية كشركة وطنية تقنية، وللتسهيل على جميع المنشآت الحكومية والقطاع الخاص على تقديم خدماتهم وأداء الأعمال باستخدام التقنية بما يضمن استمرارية أعمالهم.

تمكين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تمكين" تُتيح "نظام الاتصالات الإدارية" للجهات الحكومية والخاصة
سبق

أعلنت شركة تمكين للتقنيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة ثالث منتجاتها "نظام الاتصالات الإدارية"، ضمن مبادرتها الوطنية "وطن ما يوقف"، الهادفة إلى تزويد الجهات الحكومية والخاصة بأكبر عدد من منتجاتها التي تساهم في تعزيز الإنتاجية ودعم استمرارية الأعمال، وبصفة مجانية لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي نظام الاتصالات الإدارية كثالث منتج ضمن المبادرة بعد إطلاق "نظام الحضور الذكي" و"منصة مشاركة الملفات" في وقت سابق.

وقالت الشركة: يعتبر نظام الاتصالات الإدارية نظامًا متكاملًا من الخدمات الإدارية والأرشفة وأتمتة عملية الاتصالات الإدارية؛ إذ يوفّر إمكانية التتبُّع الآلي لعمليات الاتصالات الداخلية والخارجية، فضلًا عن إمكانية تحديد الصلاحيات والأدوار للمستخدمين وتصنيف للمراسلات، لتدعم توجه المنشآت للتخلص من التداول الورقي للمراسلات، والاستغناء عن الطرق التقليدية الورقية؛ مما يخفض النفقات ويحسّن الأداء ويرفع مستوى الإنتاجية، مع الحفاظ على كامل البيانات داخل المملكة العربية السعودية.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات، الدكتور محمد بن فيصل الشيبي؛ أن الشركة تحرص على إتاحة جميع الحلول الرقمية التي تعتمد على البرمجيات مفتوحة المصدر التي قامت تمكين بتطويرها وتشغيلها، والتي تدعم الإنتاجية والعمل عن بعد لجميع الجهات الراغبة من القطاع الحكومي والخاص، وبالتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الصناعة البرمجية لتوطين قطاع تقنية المعلومات، وضمن التزام الشركة الدائم بتوفير حلول تقنية مبتكرة تلبّي احتياجات شركائها.

جدير بالذكر: أن مبادرة "وطن ما يوقف" تأتي كجزء من المسؤولية الاجتماعية كشركة وطنية تقنية، وللتسهيل على جميع المنشآت الحكومية والقطاع الخاص على تقديم خدماتهم وأداء الأعمال باستخدام التقنية بما يضمن استمرارية أعمالهم.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:13 PM

"تمكين" تُتيح "نظام الاتصالات الإدارية" للجهات الحكومية والخاصة

ضمن مبادرتها "وطن ما يوقف".. واستكمالًا لجهود مواجهة الأزمة

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عمر السبيعي - الرياض
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أعلنت شركة تمكين للتقنيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة ثالث منتجاتها "نظام الاتصالات الإدارية"، ضمن مبادرتها الوطنية "وطن ما يوقف"، الهادفة إلى تزويد الجهات الحكومية والخاصة بأكبر عدد من منتجاتها التي تساهم في تعزيز الإنتاجية ودعم استمرارية الأعمال، وبصفة مجانية لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي نظام الاتصالات الإدارية كثالث منتج ضمن المبادرة بعد إطلاق "نظام الحضور الذكي" و"منصة مشاركة الملفات" في وقت سابق.

وقالت الشركة: يعتبر نظام الاتصالات الإدارية نظامًا متكاملًا من الخدمات الإدارية والأرشفة وأتمتة عملية الاتصالات الإدارية؛ إذ يوفّر إمكانية التتبُّع الآلي لعمليات الاتصالات الداخلية والخارجية، فضلًا عن إمكانية تحديد الصلاحيات والأدوار للمستخدمين وتصنيف للمراسلات، لتدعم توجه المنشآت للتخلص من التداول الورقي للمراسلات، والاستغناء عن الطرق التقليدية الورقية؛ مما يخفض النفقات ويحسّن الأداء ويرفع مستوى الإنتاجية، مع الحفاظ على كامل البيانات داخل المملكة العربية السعودية.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات، الدكتور محمد بن فيصل الشيبي؛ أن الشركة تحرص على إتاحة جميع الحلول الرقمية التي تعتمد على البرمجيات مفتوحة المصدر التي قامت تمكين بتطويرها وتشغيلها، والتي تدعم الإنتاجية والعمل عن بعد لجميع الجهات الراغبة من القطاع الحكومي والخاص، وبالتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الصناعة البرمجية لتوطين قطاع تقنية المعلومات، وضمن التزام الشركة الدائم بتوفير حلول تقنية مبتكرة تلبّي احتياجات شركائها.

جدير بالذكر: أن مبادرة "وطن ما يوقف" تأتي كجزء من المسؤولية الاجتماعية كشركة وطنية تقنية، وللتسهيل على جميع المنشآت الحكومية والقطاع الخاص على تقديم خدماتهم وأداء الأعمال باستخدام التقنية بما يضمن استمرارية أعمالهم.

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