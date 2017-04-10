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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

"صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"

أكدت أنه تم حجر عدد من المخالطين احترازياً

أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.


وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

وزارة الصحة صحة الجوف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"
سبق

أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.


وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:54 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
07:49 PM

"صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"

أكدت أنه تم حجر عدد من المخالطين احترازياً

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
2,891

أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.


وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

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