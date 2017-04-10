وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.

"صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" مهنا التميمي سبق 2020-04-10 أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.

وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 06:54 PM

اخر تعديل 10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 07:49 PM

"صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" أكدت أنه تم حجر عدد من المخالطين احترازياً





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أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.



وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".