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الهند.. اتفاق مع شركة محلية لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا

اللقاح يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية

قالت الحكومة الهندية إنها وقّعت اتفاقًا مع شركة "بيولوجيكال- إي" المحلية؛ لإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقابل 15 مليار روبية (205.62 مليون دولار).

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، أن اللقاح الذي يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية من المرجّح أن يكون متاحًا في الأشهر القليلة المقبلة.

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الهند.. اتفاق مع شركة محلية لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا
سبق

قالت الحكومة الهندية إنها وقّعت اتفاقًا مع شركة "بيولوجيكال- إي" المحلية؛ لإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقابل 15 مليار روبية (205.62 مليون دولار).

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، أن اللقاح الذي يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية من المرجّح أن يكون متاحًا في الأشهر القليلة المقبلة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
08:30 AM

الهند.. اتفاق مع شركة محلية لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا

اللقاح يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت الحكومة الهندية إنها وقّعت اتفاقًا مع شركة "بيولوجيكال- إي" المحلية؛ لإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقابل 15 مليار روبية (205.62 مليون دولار).

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، أن اللقاح الذي يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية من المرجّح أن يكون متاحًا في الأشهر القليلة المقبلة.

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