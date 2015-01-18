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"نكتب إليكم بشكل عاجل".. تحذير من نشر شبكة الـG5  قرب المطارات الأمريكية!

مخاوف من اضطرابات كبيرة من بينها وقف آلاف الرحلات وحركة التجارة بالبلاد

طالب رؤساء كبريات شركات الطيران الأمريكية بالابتعاد مسافة ميلين على الأقل من مدارج المطارات قبل نشر شبكات الجيل الخامس "الفايف جي" للإنترنت؛ لتفادي"اضطرابات كارثية" في قطاعَي النقل والشحن، مما يهدّد بأزمة اقتصادية.

وأرجأت شركتا "فيرايزون" و"أيه تي آند تي" إطلاق خدمة الجيل الخامس "سي-باند" بسبب تحذيرات شركات الطيران التي تخشى من تداخل نظام اتصالات الجيل الخامس مع أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات، بحسب "فرانس 24".

وحذّر رؤساء كبريات شركات الطيران الأمريكية، أمس الإثنين، من "اضطرابات كارثية" في قطاعَي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس (5-جي) للإنترنت الأربعاء، كما هو مقرر، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

وكانت شركتا "فيرايزون" و"أيه تي آند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنّعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

وقال رؤساء الشركات في رسالة: "نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريباً من مدارج المطارات، كما حدّدت ذلك إدارة الطيران الفيدرالية (إف أيه أيه) في 19 يناير 2022".

وحذّرت الرسالة الموجّهة إلى وزير النقل بيت بوتيدجيج؛ ومسؤولين حكوميين، من "كارثة اقتصادية" في حال مضت شركتا "فيرايزون" و"آي تي آند تي" قدماً بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

وأكّدت "بكل صراحة، ستوقف التجارة في البلاد تماماً"، وتخشى شركات الطيران من أن عدم شمول الإجراءات جميع المطارات يمكن أن يتسبّب في اضطرابات كبيرة، من بينها وقف آلاف الرحلات؛ ما قد يوقف الحركة التجارية في البلاد.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، الأحد الماضي، أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثراً بتداخل ترددات (الجيل الخامس سي-باند) من أصل 88".

الرئيسية/ محطات

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"نكتب إليكم بشكل عاجل".. تحذير من نشر شبكة الـG5  قرب المطارات الأمريكية!
سبق

طالب رؤساء كبريات شركات الطيران الأمريكية بالابتعاد مسافة ميلين على الأقل من مدارج المطارات قبل نشر شبكات الجيل الخامس "الفايف جي" للإنترنت؛ لتفادي"اضطرابات كارثية" في قطاعَي النقل والشحن، مما يهدّد بأزمة اقتصادية.

وأرجأت شركتا "فيرايزون" و"أيه تي آند تي" إطلاق خدمة الجيل الخامس "سي-باند" بسبب تحذيرات شركات الطيران التي تخشى من تداخل نظام اتصالات الجيل الخامس مع أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات، بحسب "فرانس 24".

وحذّر رؤساء كبريات شركات الطيران الأمريكية، أمس الإثنين، من "اضطرابات كارثية" في قطاعَي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس (5-جي) للإنترنت الأربعاء، كما هو مقرر، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

وكانت شركتا "فيرايزون" و"أيه تي آند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنّعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

وقال رؤساء الشركات في رسالة: "نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريباً من مدارج المطارات، كما حدّدت ذلك إدارة الطيران الفيدرالية (إف أيه أيه) في 19 يناير 2022".

وحذّرت الرسالة الموجّهة إلى وزير النقل بيت بوتيدجيج؛ ومسؤولين حكوميين، من "كارثة اقتصادية" في حال مضت شركتا "فيرايزون" و"آي تي آند تي" قدماً بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

وأكّدت "بكل صراحة، ستوقف التجارة في البلاد تماماً"، وتخشى شركات الطيران من أن عدم شمول الإجراءات جميع المطارات يمكن أن يتسبّب في اضطرابات كبيرة، من بينها وقف آلاف الرحلات؛ ما قد يوقف الحركة التجارية في البلاد.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، الأحد الماضي، أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثراً بتداخل ترددات (الجيل الخامس سي-باند) من أصل 88".

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:51 PM

"نكتب إليكم بشكل عاجل".. تحذير من نشر شبكة الـG5  قرب المطارات الأمريكية!

مخاوف من اضطرابات كبيرة من بينها وقف آلاف الرحلات وحركة التجارة بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب رؤساء كبريات شركات الطيران الأمريكية بالابتعاد مسافة ميلين على الأقل من مدارج المطارات قبل نشر شبكات الجيل الخامس "الفايف جي" للإنترنت؛ لتفادي"اضطرابات كارثية" في قطاعَي النقل والشحن، مما يهدّد بأزمة اقتصادية.

وأرجأت شركتا "فيرايزون" و"أيه تي آند تي" إطلاق خدمة الجيل الخامس "سي-باند" بسبب تحذيرات شركات الطيران التي تخشى من تداخل نظام اتصالات الجيل الخامس مع أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات، بحسب "فرانس 24".

وحذّر رؤساء كبريات شركات الطيران الأمريكية، أمس الإثنين، من "اضطرابات كارثية" في قطاعَي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس (5-جي) للإنترنت الأربعاء، كما هو مقرر، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

وكانت شركتا "فيرايزون" و"أيه تي آند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنّعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

وقال رؤساء الشركات في رسالة: "نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريباً من مدارج المطارات، كما حدّدت ذلك إدارة الطيران الفيدرالية (إف أيه أيه) في 19 يناير 2022".

وحذّرت الرسالة الموجّهة إلى وزير النقل بيت بوتيدجيج؛ ومسؤولين حكوميين، من "كارثة اقتصادية" في حال مضت شركتا "فيرايزون" و"آي تي آند تي" قدماً بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

وأكّدت "بكل صراحة، ستوقف التجارة في البلاد تماماً"، وتخشى شركات الطيران من أن عدم شمول الإجراءات جميع المطارات يمكن أن يتسبّب في اضطرابات كبيرة، من بينها وقف آلاف الرحلات؛ ما قد يوقف الحركة التجارية في البلاد.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، الأحد الماضي، أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثراً بتداخل ترددات (الجيل الخامس سي-باند) من أصل 88".

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