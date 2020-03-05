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مجلس النواب الأمريكي: تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا

415 عضوًا وافقوا على مشروع القرار.. وجلسة طارئة لـ"الشيوخ" لتمريره

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على تخصيص 8.3 مليارات دولار؛ للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 11 شخصًا حتى الآن داخل الولايات المتحدة.

وتم إعداد صيغة المشروع بالتوافق بين الحزبين الرئيسييْن، ووافق على مشروع القرار 415 عضوًا في المجلس.

ويعد المبلغ الذي تم تخصيصه لمكافحة فيروس كورونا، أكبر من المبلغ الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونجرس وهو 2.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذه الحزمة من المبالغ الطارئة اليوم، وفي حال تم تمريرها؛ سيتم إرسال مشروع القانون للرئيس للتوقيع عليه.

ويشير المشروع إلى تخصيص أموال لمساعدة الولايات والحكومة الفيدرالية على محاربة الفيروس، وتشخيص حالات الإصابة به، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح ضد الفيروس، ومساعدة الأمريكيين في الحصول عليه.

مجلس النواب الأمريكي فيروس كورونا الجديد

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مجلس النواب الأمريكي: تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا
سبق

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على تخصيص 8.3 مليارات دولار؛ للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 11 شخصًا حتى الآن داخل الولايات المتحدة.

وتم إعداد صيغة المشروع بالتوافق بين الحزبين الرئيسييْن، ووافق على مشروع القرار 415 عضوًا في المجلس.

ويعد المبلغ الذي تم تخصيصه لمكافحة فيروس كورونا، أكبر من المبلغ الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونجرس وهو 2.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذه الحزمة من المبالغ الطارئة اليوم، وفي حال تم تمريرها؛ سيتم إرسال مشروع القانون للرئيس للتوقيع عليه.

ويشير المشروع إلى تخصيص أموال لمساعدة الولايات والحكومة الفيدرالية على محاربة الفيروس، وتشخيص حالات الإصابة به، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح ضد الفيروس، ومساعدة الأمريكيين في الحصول عليه.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:45 AM

مجلس النواب الأمريكي: تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا

415 عضوًا وافقوا على مشروع القرار.. وجلسة طارئة لـ"الشيوخ" لتمريره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على تخصيص 8.3 مليارات دولار؛ للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 11 شخصًا حتى الآن داخل الولايات المتحدة.

وتم إعداد صيغة المشروع بالتوافق بين الحزبين الرئيسييْن، ووافق على مشروع القرار 415 عضوًا في المجلس.

ويعد المبلغ الذي تم تخصيصه لمكافحة فيروس كورونا، أكبر من المبلغ الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونجرس وهو 2.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذه الحزمة من المبالغ الطارئة اليوم، وفي حال تم تمريرها؛ سيتم إرسال مشروع القانون للرئيس للتوقيع عليه.

ويشير المشروع إلى تخصيص أموال لمساعدة الولايات والحكومة الفيدرالية على محاربة الفيروس، وتشخيص حالات الإصابة به، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح ضد الفيروس، ومساعدة الأمريكيين في الحصول عليه.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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91 مليار ..

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