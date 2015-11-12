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الوباء المنسي.. وفاة طفل كل 39 ثانية بسبب هذا المرض

اليونيسف حثّت على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية منه

كشفت وكالات صحية عالمية، الثلاثاء، عن أرقام تثير تساؤلات عدة، وذكرت أن الالتهاب الرئوي يقتل طفلًا كل 39 ثانية، وقد قَتَل ما يربو على 800 ألف طفل العام الماضي؛ وذلك رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه في الغالب.

وفي تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسي"، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات؛ للوقاية من المرض، وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات: "حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة، لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم؛ تبعث على الصدمة".

والالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.

الوباء المنسي طفل

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الوباء المنسي.. وفاة طفل كل 39 ثانية بسبب هذا المرض
سبق

كشفت وكالات صحية عالمية، الثلاثاء، عن أرقام تثير تساؤلات عدة، وذكرت أن الالتهاب الرئوي يقتل طفلًا كل 39 ثانية، وقد قَتَل ما يربو على 800 ألف طفل العام الماضي؛ وذلك رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه في الغالب.

وفي تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسي"، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات؛ للوقاية من المرض، وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات: "حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة، لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم؛ تبعث على الصدمة".

والالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:00 AM

الوباء المنسي.. وفاة طفل كل 39 ثانية بسبب هذا المرض

اليونيسف حثّت على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وكالات صحية عالمية، الثلاثاء، عن أرقام تثير تساؤلات عدة، وذكرت أن الالتهاب الرئوي يقتل طفلًا كل 39 ثانية، وقد قَتَل ما يربو على 800 ألف طفل العام الماضي؛ وذلك رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه في الغالب.

وفي تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسي"، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات؛ للوقاية من المرض، وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات: "حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة، لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم؛ تبعث على الصدمة".

والالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.

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