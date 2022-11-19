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الملك يرعى احتفال "التعاون الإسلامي" بمرور 50 عاماً على إنشائها

تقيمه المنظمة الاثنين المقبل تحت شعار: "متحدون من أجل السلم والتنمية"

يرعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الحفل الذي تقيمه منظمة التعاون الإسلامي الاثنين المقبل بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها.

ونوه الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتشريف خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة الإسلامية، برعايته الكريمة لاحتفال المنظمة باليوبيل الذهبي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ــ دولة المقر ــ في مدينة جدة تحت شعار: "متحدون من أجل السلم والتنمية". وتؤكد هذه الرعاية أهمية المنظمة لدى دولة المقر، ومركزية التضامن الإسلامي في سياسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها قلب العالم الإسلامي.

وقال الأمين العام إن منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، تحظى برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية وتتلقى الدعم الدائم المادي واللوجستي، مؤكدًا أن الدعم يشمل كافة مناشط المنظمة منذ خمسين عامًا.

يشار إلى أن الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء المنظمة يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الدورة 46 لمجلس وزراء الخارجية المنعقد في أبو ظبي في مارس 2019، بحيث يتم تخصيص عام 2019 يوبيلاً ذهبيًا للذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، وذلك في سبيل تعزيز حضور المنظمة باعتبارها منظمة دولية وشريكًا فعالًا في توطيد السلم والأمن والتنمية في العالم.

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرعى احتفال منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يرعى احتفال "التعاون الإسلامي" بمرور 50 عاماً على إنشائها
سبق

يرعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الحفل الذي تقيمه منظمة التعاون الإسلامي الاثنين المقبل بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها.

ونوه الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتشريف خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة الإسلامية، برعايته الكريمة لاحتفال المنظمة باليوبيل الذهبي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ــ دولة المقر ــ في مدينة جدة تحت شعار: "متحدون من أجل السلم والتنمية". وتؤكد هذه الرعاية أهمية المنظمة لدى دولة المقر، ومركزية التضامن الإسلامي في سياسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها قلب العالم الإسلامي.

وقال الأمين العام إن منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، تحظى برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية وتتلقى الدعم الدائم المادي واللوجستي، مؤكدًا أن الدعم يشمل كافة مناشط المنظمة منذ خمسين عامًا.

يشار إلى أن الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء المنظمة يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الدورة 46 لمجلس وزراء الخارجية المنعقد في أبو ظبي في مارس 2019، بحيث يتم تخصيص عام 2019 يوبيلاً ذهبيًا للذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، وذلك في سبيل تعزيز حضور المنظمة باعتبارها منظمة دولية وشريكًا فعالًا في توطيد السلم والأمن والتنمية في العالم.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
04:22 PM

الملك يرعى احتفال "التعاون الإسلامي" بمرور 50 عاماً على إنشائها

تقيمه المنظمة الاثنين المقبل تحت شعار: "متحدون من أجل السلم والتنمية"

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عبدالله الراجحي - جدة
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يرعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الحفل الذي تقيمه منظمة التعاون الإسلامي الاثنين المقبل بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها.

ونوه الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتشريف خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة الإسلامية، برعايته الكريمة لاحتفال المنظمة باليوبيل الذهبي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ــ دولة المقر ــ في مدينة جدة تحت شعار: "متحدون من أجل السلم والتنمية". وتؤكد هذه الرعاية أهمية المنظمة لدى دولة المقر، ومركزية التضامن الإسلامي في سياسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها قلب العالم الإسلامي.

وقال الأمين العام إن منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، تحظى برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية وتتلقى الدعم الدائم المادي واللوجستي، مؤكدًا أن الدعم يشمل كافة مناشط المنظمة منذ خمسين عامًا.

يشار إلى أن الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء المنظمة يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الدورة 46 لمجلس وزراء الخارجية المنعقد في أبو ظبي في مارس 2019، بحيث يتم تخصيص عام 2019 يوبيلاً ذهبيًا للذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، وذلك في سبيل تعزيز حضور المنظمة باعتبارها منظمة دولية وشريكًا فعالًا في توطيد السلم والأمن والتنمية في العالم.

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