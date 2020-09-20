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أمانة الطائف لـ"سبق": لم نستأجر 5 آلاف معدة "شيول"

أكدت عدم صحة الرسائل المتداوَلَة عبر مواقع التواصل

نفت أمانة الطائف صحة الرسالة المتداوَلَة بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر" والأجهزة الذكية حول استئجار الأمانة 5000 معدة "شيول" للقيام بإزالة التعديات في عدد من المواقع.

وتفصيلاً، أكدت أمانة الطائف لـ"سبق" عدم صحة هذه المعلومات التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، مشددة على ضرورة الاعتماد على الأخبار من مصادرها الصحيحة.

وجاء نفي الأمانة بعد تداول مواقع التواصل والأجهزة الذكية خبرًا عن استئجار الأمانة 5000 معدة شيول لغرض الإزالة بعدد من المواقع في أنحاء متفرقة من محافظة الطائف.

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أمانة الطائف لـ"سبق": لم نستأجر 5 آلاف معدة "شيول"
سبق

نفت أمانة الطائف صحة الرسالة المتداوَلَة بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر" والأجهزة الذكية حول استئجار الأمانة 5000 معدة "شيول" للقيام بإزالة التعديات في عدد من المواقع.

وتفصيلاً، أكدت أمانة الطائف لـ"سبق" عدم صحة هذه المعلومات التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، مشددة على ضرورة الاعتماد على الأخبار من مصادرها الصحيحة.

وجاء نفي الأمانة بعد تداول مواقع التواصل والأجهزة الذكية خبرًا عن استئجار الأمانة 5000 معدة شيول لغرض الإزالة بعدد من المواقع في أنحاء متفرقة من محافظة الطائف.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:35 PM

أمانة الطائف لـ"سبق": لم نستأجر 5 آلاف معدة "شيول"

أكدت عدم صحة الرسائل المتداوَلَة عبر مواقع التواصل

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
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2,138

نفت أمانة الطائف صحة الرسالة المتداوَلَة بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر" والأجهزة الذكية حول استئجار الأمانة 5000 معدة "شيول" للقيام بإزالة التعديات في عدد من المواقع.

وتفصيلاً، أكدت أمانة الطائف لـ"سبق" عدم صحة هذه المعلومات التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، مشددة على ضرورة الاعتماد على الأخبار من مصادرها الصحيحة.

وجاء نفي الأمانة بعد تداول مواقع التواصل والأجهزة الذكية خبرًا عن استئجار الأمانة 5000 معدة شيول لغرض الإزالة بعدد من المواقع في أنحاء متفرقة من محافظة الطائف.

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