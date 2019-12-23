بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع.. المَحافظ العقارية تعلن عن انطلاق مزاد مسك تاروت "أرض شاطئ القطيف" في 19 يناير 2022

بإشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"

أعلنت شركة المَحافظ العقارية، المسوق المعتمد لمزاد أرض شاطئ القطيف، موعد انطلاق المزاد يوم الأربعاء الموافق 19/ 1/ 2022م، تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"؛ حيث تبلغ مجموع مساحة الأراضي المطروحة في المزاد 5.049.234م2، معظمها من الأراضي الخام، التي يتوسطها مخطط مُطَور بمساحة تبلغ مليون متر مربع تقريبًا.

وقد صرّح المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية الأستاذ عبدالرحمن السيف، بأن الحملة التسويقية للمزاد، التي أُطلق عليها "مسك تاروت"، سوف تنطلق خلال الأيام القادمة، كما سوف يعلن عن كل التفاصيل وآليات دخول المزاد، الذي يقام بفندق جراند حياة بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وأضاف "السيف" أن الحملة التسويقية لـ"مسك تاروت"، تحمل مجموعة من الرسائل التسويقية، التي تعبر عن القيمة المتميزة الكبيرة لأرض شاطئ القطيف، بسعة مساحة مليونية عملاقة، ومستقبلها وأحلامها الواعدة. كما أنها كبيرة أيضًا بتفردها وجدواها وعوائدها؛ حيث تفتح آفاقًا استثمارية رحبة أمام كبار المطورين والمستثمرين، في ظل تنامي معدلات الطلب داخل جزيرة تاروت، بشكل متسارع يفوق حجم العرض الذي ستوفره أراضي المزاد.