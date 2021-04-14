الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس كورونا

الإصابات المؤكدة حول العالم لامست مليوني حالة

وافقت الصين أخيرًا على إجراء التجارب السريرية على لقاحين لعلاج فيروس كورونا؛ بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، في وقت مبكر، الثلاثاء.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "شينخوا"، أن الجهات الطبية الصينية أعطت الضوء الأخضر لبدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي قتل ما يقرب من 120 ألف شخص حول العالم.

ووفق "سكاي نيوز" يتم تطوير اللقاحين من قِبَل شركة سينوفاك بايوتيك في بكين، بالاشتراك مع معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المملوكة للدولة.

وفي مارس الماضي، أعطت الصين الضوء الأخضر لتجربة لقاح آخر للفيروس الفتاك، طوّرته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة "كانسينو بيو"؛ وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان شركة تطوير الأدوية "مودرنا" البدء باختبارات بشرية للقاح للفيروس الفتاك بالاشتراك مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

وفي تقريرها اليومي قالت وزارة الصحة الصينية، الثلاثاء، إنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج، انخفاضًا من 98 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق: إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليمٍ شمال شرقي البلاد، متاخم لحدود روسيا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249؛ في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة جديدة، أمس.

ولامست الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد مليونيْ حالة حول العالم؛ وفق ما أعلنه موقع "سكاي نيوز"، في وقت مبكر الثلاثاء.

وتم تشخيص ما يقرب من 600 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة؛ وفقًا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.