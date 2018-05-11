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"البوعينين" لـ"سبق": السعودية حمت موظفي القطاع الخاص بدفع 60% من رواتبهم

قال: المملكة مرّت بأزمات اقتصادية ومالية مختلفة ولم تُخِلّ بالتزاماتها تجاه المواطنين

أوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أنه رغم تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية الحادة على المالية العامة، فقد أنفقت الحكومة 180 ملياراً بغرض دعم الاقتصاد، وحماية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتزمت بدفع 60% من أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وعززت القطاع الصحي بـ47 مليار ريال؛ لحماية صحة الإنسان ومواجهة كورونا.

وقال "البوعينين" لـ"سبق": إجراءات الحكومة المتخذة منذ بداية الأزمة تؤكد التزامها التام تجاه مواطنيها وحرصها على حماية الاقتصاد والوظائف من التداعيات الخطرة.

وأضاف: المملكة مرت بأزمات اقتصادية ومالية مختلفة لم تُخِلّ فيها بالتزاماتها تجاه المواطنين، وبخاصة موظفي القطاع الحكومي الذين لم تتأخر رواتبهم من قبل ولن تتأخر، بل إن الحكومة تجتهد في اتخاذ قراراتها التحوطية لتكون الأقل تأثيرا على المواطنين؛ وهي وإن اتخذت بعض القرارات الصعبة؛ إلا أنها قرارات فرضتها عليها الأزمة وتداعياتها.

وأردف: من المهم التركيز على سلامة المالية العامة والاحتياطيات النقدية وبما يبعد الحكومة عن أزمات مستقبلية أشد؛ ومنها الكساد وانخفاض قيمة الريال وفقدان الوظائف وارتفاع نسبة البطالة.

وتابع: التزامات الحكومة المالية وحرصها على الجميع وسلامة المالية العامة قابلها المواطنون بمسؤولية وتفهم لاحتياجات المرحلة الحالية وتداعيات الأزمة التي خفضت الدخل بنسبة 50% وأسعار النفط بنسبة 66% وعطلت الاقتصادات وتسببت في خفض التجارة العالمية بنسبة 30% وأكثر من ذلك لا يمكن التنبؤ بمداها الزمني أو حجم تداعياتها الحقيقية ما فرض على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة للحد من انعكاساتها السلبية على المالية العامة والاقتصاد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البوعينين" لـ"سبق": السعودية حمت موظفي القطاع الخاص بدفع 60% من رواتبهم
سبق

أوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أنه رغم تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية الحادة على المالية العامة، فقد أنفقت الحكومة 180 ملياراً بغرض دعم الاقتصاد، وحماية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتزمت بدفع 60% من أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وعززت القطاع الصحي بـ47 مليار ريال؛ لحماية صحة الإنسان ومواجهة كورونا.

وقال "البوعينين" لـ"سبق": إجراءات الحكومة المتخذة منذ بداية الأزمة تؤكد التزامها التام تجاه مواطنيها وحرصها على حماية الاقتصاد والوظائف من التداعيات الخطرة.

وأضاف: المملكة مرت بأزمات اقتصادية ومالية مختلفة لم تُخِلّ فيها بالتزاماتها تجاه المواطنين، وبخاصة موظفي القطاع الحكومي الذين لم تتأخر رواتبهم من قبل ولن تتأخر، بل إن الحكومة تجتهد في اتخاذ قراراتها التحوطية لتكون الأقل تأثيرا على المواطنين؛ وهي وإن اتخذت بعض القرارات الصعبة؛ إلا أنها قرارات فرضتها عليها الأزمة وتداعياتها.

وأردف: من المهم التركيز على سلامة المالية العامة والاحتياطيات النقدية وبما يبعد الحكومة عن أزمات مستقبلية أشد؛ ومنها الكساد وانخفاض قيمة الريال وفقدان الوظائف وارتفاع نسبة البطالة.

وتابع: التزامات الحكومة المالية وحرصها على الجميع وسلامة المالية العامة قابلها المواطنون بمسؤولية وتفهم لاحتياجات المرحلة الحالية وتداعيات الأزمة التي خفضت الدخل بنسبة 50% وأسعار النفط بنسبة 66% وعطلت الاقتصادات وتسببت في خفض التجارة العالمية بنسبة 30% وأكثر من ذلك لا يمكن التنبؤ بمداها الزمني أو حجم تداعياتها الحقيقية ما فرض على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة للحد من انعكاساتها السلبية على المالية العامة والاقتصاد.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:46 PM

"البوعينين" لـ"سبق": السعودية حمت موظفي القطاع الخاص بدفع 60% من رواتبهم

قال: المملكة مرّت بأزمات اقتصادية ومالية مختلفة ولم تُخِلّ بالتزاماتها تجاه المواطنين

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زيد الخمشي - الرياض
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أوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أنه رغم تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية الحادة على المالية العامة، فقد أنفقت الحكومة 180 ملياراً بغرض دعم الاقتصاد، وحماية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتزمت بدفع 60% من أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وعززت القطاع الصحي بـ47 مليار ريال؛ لحماية صحة الإنسان ومواجهة كورونا.

وقال "البوعينين" لـ"سبق": إجراءات الحكومة المتخذة منذ بداية الأزمة تؤكد التزامها التام تجاه مواطنيها وحرصها على حماية الاقتصاد والوظائف من التداعيات الخطرة.

وأضاف: المملكة مرت بأزمات اقتصادية ومالية مختلفة لم تُخِلّ فيها بالتزاماتها تجاه المواطنين، وبخاصة موظفي القطاع الحكومي الذين لم تتأخر رواتبهم من قبل ولن تتأخر، بل إن الحكومة تجتهد في اتخاذ قراراتها التحوطية لتكون الأقل تأثيرا على المواطنين؛ وهي وإن اتخذت بعض القرارات الصعبة؛ إلا أنها قرارات فرضتها عليها الأزمة وتداعياتها.

وأردف: من المهم التركيز على سلامة المالية العامة والاحتياطيات النقدية وبما يبعد الحكومة عن أزمات مستقبلية أشد؛ ومنها الكساد وانخفاض قيمة الريال وفقدان الوظائف وارتفاع نسبة البطالة.

وتابع: التزامات الحكومة المالية وحرصها على الجميع وسلامة المالية العامة قابلها المواطنون بمسؤولية وتفهم لاحتياجات المرحلة الحالية وتداعيات الأزمة التي خفضت الدخل بنسبة 50% وأسعار النفط بنسبة 66% وعطلت الاقتصادات وتسببت في خفض التجارة العالمية بنسبة 30% وأكثر من ذلك لا يمكن التنبؤ بمداها الزمني أو حجم تداعياتها الحقيقية ما فرض على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة للحد من انعكاساتها السلبية على المالية العامة والاقتصاد.

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