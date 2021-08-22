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الرياض.. القصاص من سعودي قتل مواطنين اثنين بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً

الداخلية: نؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في مدينة الرياض كان قد اقدم على قتل مواطنين اثنين وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما؛ بسبب خلاف بينهم.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني -سعودي الجنسية- على قتل خالد بن سعد آل شبيب وغازي بن عبدالله الدبيان -سعوديي الجنسية- وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 21/ 12/ 1440هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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الرياض.. القصاص من سعودي قتل مواطنين اثنين بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في مدينة الرياض كان قد اقدم على قتل مواطنين اثنين وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما؛ بسبب خلاف بينهم.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني -سعودي الجنسية- على قتل خالد بن سعد آل شبيب وغازي بن عبدالله الدبيان -سعوديي الجنسية- وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 21/ 12/ 1440هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:37 PM

الرياض.. القصاص من سعودي قتل مواطنين اثنين بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً

الداخلية: نؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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12,808

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في مدينة الرياض كان قد اقدم على قتل مواطنين اثنين وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما؛ بسبب خلاف بينهم.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني -سعودي الجنسية- على قتل خالد بن سعد آل شبيب وغازي بن عبدالله الدبيان -سعوديي الجنسية- وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 21/ 12/ 1440هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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