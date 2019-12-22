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"آل معمر" يستقبل المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي

استقبل مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين في مكتبه صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، وفداً من رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يترأسه السيد لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي للرابطة.

وبحث آل معمر والسيد سيرفو أوجه التعاون المستقبلي بين SPL وSERIE A وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة المباريات، إلى جانب الاستفادة من تجربة رابطة الدوري الإيطالي في التسويق وتطوير بيئة الملاعب، وذلك بحضور عبدالعزيز بن ناصر الحميدي المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعبدالرحمن بن إبراهيم السيار المدير التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

كما اطلع الوفد الإيطالي على عرض مرئي حول أعمال ومهام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تضمن الجوانب المالية والتسويقية للدوري السعودي، إلى جانب أبرز التنظيمات والتقنيات التي تطبقها الرابطة في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وآلية إدارة المباريات والتي تواكب تعليمات وأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل معمر" يستقبل المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي
سبق

استقبل مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين في مكتبه صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، وفداً من رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يترأسه السيد لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي للرابطة.

وبحث آل معمر والسيد سيرفو أوجه التعاون المستقبلي بين SPL وSERIE A وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة المباريات، إلى جانب الاستفادة من تجربة رابطة الدوري الإيطالي في التسويق وتطوير بيئة الملاعب، وذلك بحضور عبدالعزيز بن ناصر الحميدي المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعبدالرحمن بن إبراهيم السيار المدير التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

كما اطلع الوفد الإيطالي على عرض مرئي حول أعمال ومهام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تضمن الجوانب المالية والتسويقية للدوري السعودي، إلى جانب أبرز التنظيمات والتقنيات التي تطبقها الرابطة في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وآلية إدارة المباريات والتي تواكب تعليمات وأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
03:32 PM

"آل معمر" يستقبل المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين في مكتبه صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، وفداً من رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يترأسه السيد لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي للرابطة.

وبحث آل معمر والسيد سيرفو أوجه التعاون المستقبلي بين SPL وSERIE A وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة المباريات، إلى جانب الاستفادة من تجربة رابطة الدوري الإيطالي في التسويق وتطوير بيئة الملاعب، وذلك بحضور عبدالعزيز بن ناصر الحميدي المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعبدالرحمن بن إبراهيم السيار المدير التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

كما اطلع الوفد الإيطالي على عرض مرئي حول أعمال ومهام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تضمن الجوانب المالية والتسويقية للدوري السعودي، إلى جانب أبرز التنظيمات والتقنيات التي تطبقها الرابطة في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وآلية إدارة المباريات والتي تواكب تعليمات وأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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