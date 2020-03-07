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دع التدخين .. "الخضيري" عارضاً سبل تقوية المناعة: هذا ما قالته "هارفارد"

توصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والحفاظ على الوزن

أفاد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بأن جامعة "هارفارد" نشرت مقالاً بعنوان: "كيف تقوي مناعتك؟"، تضمن توصيات عدة في مقدمتها ضرورة التوقف عن التدخين والكحول.

وقال "الخضيري"؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": "التوصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، الحفاظ على وزن مثالي وضغط وسكر معتدل، وتناول الفيتامينات في حال عدم أكل الفاكهة والخضار، وتجنب السهر والنوم جيداً، والمداومة على الرياضة، وغسل اليدين قبل الوجبات".

وأضاف: "المكملات والأعشاب التي أشارت بعض الدراسات إلى فعاليتها لدعم المناعة وتؤخذ بمقدار والإفراط منها يضر هي "البكتيريا النافعة (البروبيوتكس الموجود في الزبادي واللبن)، الثوم (يحوي Allicin)، الحبة السوداء (black seeds)، إكيناسيا (echinacea)، عرق السوس (glycyrrhiza glabra)، الجنسنق (ginseng).

الدكتور فهد الخضيري كيف تقوي مناعتك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دع التدخين .. "الخضيري" عارضاً سبل تقوية المناعة: هذا ما قالته "هارفارد"
سبق

أفاد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بأن جامعة "هارفارد" نشرت مقالاً بعنوان: "كيف تقوي مناعتك؟"، تضمن توصيات عدة في مقدمتها ضرورة التوقف عن التدخين والكحول.

وقال "الخضيري"؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": "التوصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، الحفاظ على وزن مثالي وضغط وسكر معتدل، وتناول الفيتامينات في حال عدم أكل الفاكهة والخضار، وتجنب السهر والنوم جيداً، والمداومة على الرياضة، وغسل اليدين قبل الوجبات".

وأضاف: "المكملات والأعشاب التي أشارت بعض الدراسات إلى فعاليتها لدعم المناعة وتؤخذ بمقدار والإفراط منها يضر هي "البكتيريا النافعة (البروبيوتكس الموجود في الزبادي واللبن)، الثوم (يحوي Allicin)، الحبة السوداء (black seeds)، إكيناسيا (echinacea)، عرق السوس (glycyrrhiza glabra)، الجنسنق (ginseng).

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:05 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:52 PM

دع التدخين .. "الخضيري" عارضاً سبل تقوية المناعة: هذا ما قالته "هارفارد"

توصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والحفاظ على الوزن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,074

أفاد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بأن جامعة "هارفارد" نشرت مقالاً بعنوان: "كيف تقوي مناعتك؟"، تضمن توصيات عدة في مقدمتها ضرورة التوقف عن التدخين والكحول.

وقال "الخضيري"؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": "التوصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، الحفاظ على وزن مثالي وضغط وسكر معتدل، وتناول الفيتامينات في حال عدم أكل الفاكهة والخضار، وتجنب السهر والنوم جيداً، والمداومة على الرياضة، وغسل اليدين قبل الوجبات".

وأضاف: "المكملات والأعشاب التي أشارت بعض الدراسات إلى فعاليتها لدعم المناعة وتؤخذ بمقدار والإفراط منها يضر هي "البكتيريا النافعة (البروبيوتكس الموجود في الزبادي واللبن)، الثوم (يحوي Allicin)، الحبة السوداء (black seeds)، إكيناسيا (echinacea)، عرق السوس (glycyrrhiza glabra)، الجنسنق (ginseng).

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