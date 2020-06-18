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"الصحة" تعلن تسجيل 4757 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 145991

إيران تسجل 2596 إصابة جديدة بكورونا و87 وفاة

"الصحة": الجنازات ومراسم العزاء والأعراس  سبب التفشي

أعلنت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس عن تسجيل 2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل 87 وفاة.

ووفق اليوم السابع فيما اعتبر نائب وزير الصحة الإيرانى ايرج حريرجي، أن الجنازات ومراسم العزاء المزدحمة والأعراس هى السبب الرئيس لتفشي النوع الجديد من فيروس كورونا في إقليم كردستان إيران لاسيما مقاطعة سنندج.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت بالأمس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة، بعد وفاة 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت السلطات الطبية 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصًا.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تسجل 2596 إصابة جديدة بكورونا و87 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس عن تسجيل 2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل 87 وفاة.

ووفق اليوم السابع فيما اعتبر نائب وزير الصحة الإيرانى ايرج حريرجي، أن الجنازات ومراسم العزاء المزدحمة والأعراس هى السبب الرئيس لتفشي النوع الجديد من فيروس كورونا في إقليم كردستان إيران لاسيما مقاطعة سنندج.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت بالأمس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة، بعد وفاة 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت السلطات الطبية 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصًا.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
02:34 PM

إيران تسجل 2596 إصابة جديدة بكورونا و87 وفاة

"الصحة": الجنازات ومراسم العزاء والأعراس  سبب التفشي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس عن تسجيل 2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل 87 وفاة.

ووفق اليوم السابع فيما اعتبر نائب وزير الصحة الإيرانى ايرج حريرجي، أن الجنازات ومراسم العزاء المزدحمة والأعراس هى السبب الرئيس لتفشي النوع الجديد من فيروس كورونا في إقليم كردستان إيران لاسيما مقاطعة سنندج.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت بالأمس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة، بعد وفاة 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت السلطات الطبية 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصًا.

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