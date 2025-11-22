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رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يستعرض مع سفير المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين

"الغنوشي" يؤكد أهمية دعم وتعزيز العلاقات في جميع المجالات

الْتقى معالي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد "الغنوشي" في تصريح عقب اللقاء، عُمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

راشد الغنوشي محمد بن محمود العلي سفير خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يستعرض مع سفير المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين
سبق

الْتقى معالي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد "الغنوشي" في تصريح عقب اللقاء، عُمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
02:09 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
05:04 PM

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يستعرض مع سفير المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين

"الغنوشي" يؤكد أهمية دعم وتعزيز العلاقات في جميع المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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الْتقى معالي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد "الغنوشي" في تصريح عقب اللقاء، عُمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

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