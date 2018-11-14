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الجهات المعنية تستعد لإخلاء وإزالة "قوز النكاسة" و"الكدوة" بمكة

تتبقى 3 أيام على التنفيذ.. والموقعان سيشهدان مشروعَيْن تطويريَّيْن

تستعد الجهات المعنية يوم الأحد المقبل للبدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير حي الكدوة العشوائي، ومشروع قوز النكاسة بمكة المكرمة، ويسبق ذلك فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة تمهيدًا للإزالة بشكل فعلي.

وسينفَّذ على الموقعين المقرر إزالتهما مشروعان تطويريان، يشكلان أكبر المشاريع التطويرية التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة من فنادق سكنية، وأسواق تجارية، ومرافق عامة أخرى.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قد أعلنتا أنه سيتم البدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن المشروعَيْن في موعد غايته يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ربيع الأول الجاري، وسيتم فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة عن العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير تمهيدًا لأعمال الإزالة.

يُشار إلى أن أعمال الإزالة سبقها دعوة مُلاك العقارات في تلك المواقع لضرورة التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين (الشميسي) بجوار الهلال الأحمر، أو مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة - الدائري الثالث، أمام مستشفى النور التخصصي؛ وذلك لاستكمال إجراءات حصر الأملاك. ‫

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات المعنية تستعد لإخلاء وإزالة "قوز النكاسة" و"الكدوة" بمكة
سبق

تستعد الجهات المعنية يوم الأحد المقبل للبدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير حي الكدوة العشوائي، ومشروع قوز النكاسة بمكة المكرمة، ويسبق ذلك فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة تمهيدًا للإزالة بشكل فعلي.

وسينفَّذ على الموقعين المقرر إزالتهما مشروعان تطويريان، يشكلان أكبر المشاريع التطويرية التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة من فنادق سكنية، وأسواق تجارية، ومرافق عامة أخرى.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قد أعلنتا أنه سيتم البدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن المشروعَيْن في موعد غايته يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ربيع الأول الجاري، وسيتم فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة عن العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير تمهيدًا لأعمال الإزالة.

يُشار إلى أن أعمال الإزالة سبقها دعوة مُلاك العقارات في تلك المواقع لضرورة التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين (الشميسي) بجوار الهلال الأحمر، أو مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة - الدائري الثالث، أمام مستشفى النور التخصصي؛ وذلك لاستكمال إجراءات حصر الأملاك. ‫

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:24 AM

الجهات المعنية تستعد لإخلاء وإزالة "قوز النكاسة" و"الكدوة" بمكة

تتبقى 3 أيام على التنفيذ.. والموقعان سيشهدان مشروعَيْن تطويريَّيْن

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تستعد الجهات المعنية يوم الأحد المقبل للبدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير حي الكدوة العشوائي، ومشروع قوز النكاسة بمكة المكرمة، ويسبق ذلك فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة تمهيدًا للإزالة بشكل فعلي.

وسينفَّذ على الموقعين المقرر إزالتهما مشروعان تطويريان، يشكلان أكبر المشاريع التطويرية التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة من فنادق سكنية، وأسواق تجارية، ومرافق عامة أخرى.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قد أعلنتا أنه سيتم البدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن المشروعَيْن في موعد غايته يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ربيع الأول الجاري، وسيتم فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة عن العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير تمهيدًا لأعمال الإزالة.

يُشار إلى أن أعمال الإزالة سبقها دعوة مُلاك العقارات في تلك المواقع لضرورة التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين (الشميسي) بجوار الهلال الأحمر، أو مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة - الدائري الثالث، أمام مستشفى النور التخصصي؛ وذلك لاستكمال إجراءات حصر الأملاك. ‫

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