"الشهراني" يرزق بـ"عبدالرحمن"

رُزق عبدالله بن سعد الشهراني، من منسوبي القوات الجوية بمولود، اتفق والسيدة حرمه على تسميته "عبدالرحمن".
جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.
رُزق عبدالله بن سعد الشهراني، من منسوبي القوات الجوية بمولود، اتفق والسيدة حرمه على تسميته "عبدالرحمن".
جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.
رُزق عبدالله بن سعد الشهراني، من منسوبي القوات الجوية بمولود، اتفق والسيدة حرمه على تسميته "عبدالرحمن".
جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.
رُزق عبدالله بن سعد الشهراني، من منسوبي القوات الجوية بمولود، اتفق والسيدة حرمه على تسميته "عبدالرحمن".
جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.