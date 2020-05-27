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إعادة "البشير" إلى محبسه بعد إجراء فحوصات صحية

يشتكي من اكتئاب نفسي

نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعدد من معتقلي نظامه من سجن كوبر، إلى مستشفى في الخرطوم لتلقي العلاج، بحسب ما ذكرت مصادر اليوم (الأربعاء).

وأوضحت المصادر أن "البشير" أعيد إلى سجن كوبر عقب إجراءات الفحوصات الصحية؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن "البشير" اشتكى من اكتئاب نفسي، بالإضافة إلى الآلام التي يعاني منها بسبب العملية الجراحية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إعادة "البشير" إلى محبسه بعد إجراء فحوصات صحية
سبق

نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعدد من معتقلي نظامه من سجن كوبر، إلى مستشفى في الخرطوم لتلقي العلاج، بحسب ما ذكرت مصادر اليوم (الأربعاء).

وأوضحت المصادر أن "البشير" أعيد إلى سجن كوبر عقب إجراءات الفحوصات الصحية؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن "البشير" اشتكى من اكتئاب نفسي، بالإضافة إلى الآلام التي يعاني منها بسبب العملية الجراحية.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:30 PM

إعادة "البشير" إلى محبسه بعد إجراء فحوصات صحية

يشتكي من اكتئاب نفسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,260

نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعدد من معتقلي نظامه من سجن كوبر، إلى مستشفى في الخرطوم لتلقي العلاج، بحسب ما ذكرت مصادر اليوم (الأربعاء).

وأوضحت المصادر أن "البشير" أعيد إلى سجن كوبر عقب إجراءات الفحوصات الصحية؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن "البشير" اشتكى من اكتئاب نفسي، بالإضافة إلى الآلام التي يعاني منها بسبب العملية الجراحية.

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